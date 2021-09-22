«توفيق»: بيع 33.6 ألف قنطار قطن خلال 20 يوماً

تلقى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، تقريراً حول سير العمل بمنظومة تداول القطن الجديدة للموسم 2021-2022، خلال الفترة من 1/9/2021 إلى 20/9/2021، وذلك فيما يخص المحافظات التى تم فتح مراكز التجميع بها.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير، أمس، لاجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن؛ لمتابعة تنفيذ منظومة التداول الجديدة بعد تعميمها على مستوى الجمهورية للموسم 2021-2022.

وأظهر التقرير أن الكميات المبيعة من خلال المزادات العلنية حتى الآن بلغت نحو 33.6 ألف قنطار قطن، أغلبها بمحافظات الوجه القبلى، التى يتم فيها الجنى مبكراً عن الوجه البحرى.

وفى الوجه القبلى، تم فتح مراكز التجميع بمحافظات الفيوم وبنى سويف وأسيوط منذ الأول من سبتمبر الجارى، وتم بيع نحو 29.3 ألف قنطار، بمتوسط سعر للترسية تراوح بين 3650 و3875 جنيهاً للقنطار الواحد، أما فى الوجه البحرى، وتحديداً فى محافظتى الشرقية والإسماعيلية، فبلغت الكميات المبيعة من الأقطان الواردة لمراكز التجميع نحو 4.3 ألف قنطار بمتوسط سعر تراوح بين 4615 و4630 جنيهاً للقنطار.

وتم خلال الاجتماع استعراض ردود فعل المزارعين والتجار وترحيبهم بالمنظومة، وآليات العمل التى تضمن الشفافية وتنظيم عملية تداول الأقطان وأثر ذلك نظافة وجودة الأقطان، وكذلك تحقيق أعلى عائد للمزارع، كما تم الاتفاق على تطبيق جزاءات فورية على الشركات التى تتأخر عن سداد مستحقات المزارعين تصل إلى شطب الشركة من التداول فى المنظومة، حيث إنه -وفقاً للمنظومة الجديدة للتداول- يحصل المزارع على 70% من قيمة القطن فى اليوم التالى للمزاد من الشركة الراسى عليها المزاد، والـ30% خلال أسبوع من المزاد بعد تحديد فروق الرتب ومعدل التصافى.