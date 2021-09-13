وزير قطاع الأعمال يشهد مزادا لبيع الأقطان بالفيوم

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، جلسة مزاد لبيع الأقطان بمركز تجميع الحادقة في محافظة الفيوم ضمن منظومة تجارة الأقطان الجديدة للموسم 2021/2022، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

المزاد على كمية 986 قنطار قطن..

وتم إجراء المزاد على 986 قنطار قطن حيث بلغ سعر فتح المزاد 2600 جنيه وتمت الترسية بسعر 3875 جنيها للقنطار الواحد لصالح شركة «أبو مضاوي».

وزير قطاع الأعمال: سعيد بمنظومة القطن الجديدة

وأعرب الوزير عن سعادته بالنجاح الذي حققته المنظومة الجديدة في الأيام الأولى من تطبيقها للموسم الحالي 2021/2022 والذي يشهد تعميم المنظومة على مختلف المحافظات، بعد التطبيق التجريبي خلال العامين الماضيين في عدد محدود من محافظات الوجهين القبلي والبحري.

وفي هذا السياق، توجه الوزير بالشكر لكافة الأطراف المشاركة في نجاح هذه المنظومة من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، وكذلك شركات القطاع الخاص، والممثلين في اللجنة التنفيذية التي تتولى متابعة تنفيذ هذه المنظومة.

«توفيق»: نستهدف استعادة عرش القطن المصري عالميا

وأكد «توفيق»، أن المنظومة الجديدة لتداول الأقطان تعتمد على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة ودون وسطاء، معبأة في أكياس يتم توفيرها من خلال مراكز التجميع، وتحقق سعر عادل وأعلى عائد للمزارع من خلال نظام المزايدة بمشاركة شركات التجارة حيث يتم بيع الأقطان أمام أعين المزارعين، كما تساهم المنظومة في الحفاظ على نظافة القطن وجودته بما ينعكس على زيادة أسعاره وتنافسيته عالميًا.

تحديث تكنولوجيا حليج الأقطان.. وافتتاح 3 محالج مطورة قبل نهاية 2021

وأضاف أن المنظومة الجديدة تأتي ضمن الجمهود المبذولة لاستعادة عرش القطن المصري عالميا وزيادة أسعاره وتنافسيته، حيث تقوم وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بتحديث تكنولوجيا حليج الأقطان، لتحسين جودة ونظافة القطن وزيادة الطاقة الإنتاجية للمحالج، حيث تم الانتهاء من تشغيل أول محلج مطور في الفيوم، وسيتم افتتاح 3 محالج أخرى مطورة في الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار قبل نهاية العام الجاري 2021، على أن يضاف إليها 3 محالج مطورة أخرى في العام المقبل بما يكفي لحلج الإنتاج المصري من القطن.