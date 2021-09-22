نصر سالم: حسين طنطاوي استطاع قيادة سفينة الوطن لبر الأمان

تحدث اللواء نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيحية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، عن علاقة الراحل المشير محمد حسين طنطاوي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ ذكر أن «طنطاوي» عندما كان وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، كان يضع السيسي نصب عينيه، « كان حاطط عينه على السيسي ويتابع أعماله وترقيته في المناصب».

طنطاوي استطاع قيادة سفينة الوطن لبر الأمان

وأضاف «سالم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم»، مع الإعلامي شادي شلش، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن الراحل حسين طنطاوي استطاع قيادة سفينة الوطن لبر الأمان بعد أحداث يناير 2011، وارتبط بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت الأقدار تسوق «طنطاوي» لاختياره كرجل للمرحلة لينقذ مصر.

الراحل وصل لمرحلة النضج العسكري التي ساعدته على قيادة الدولة

وأوضح أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن مصر في فترة حكم المشير محمد حسين طنطاوي كانت تمر بفترة عصيبة، ونجح في النجاة بمصر من حدوث صدام ووقوعها في الفخ الذي وقع فيه كل من العراق وليبيا، مؤكدًا أن الراحل وصل إلى مرحلة النضج العسكري التي ساعدته على قيادة الدولة في أحلك وأشد الظروف.

الراحل حسين طنطاوي مر بكل مراحل التأهيل العلمي والعسكري

وأشار إلى أن «طنطاوي» كان معد عسكريًا وسياسيًا وعلميًا وله سمات الشخصية بفضل اشتراكه في حرب 1956 حين كان متخرجًا حديثًا، ثم حرب 1967، حرب الاستنزاف، ونهاية بما أظهره من بطولات في حرب أكتوبر 1973م، بالإضافة إلى عمله كدبلوماسي، إذ أن «طنطاوي» مر بكل مراحل التأهيل العلمي والعسكري.

وأكد أن المشير طنطاوي كان أحد أعضاء اللجنة العسكرية التي استلمت أرض سيناء بعد معاهدة السلام، ويمتلك صفات الشجاعة والمحافظة على أهدافه، وظل وزيرا للدفاع لمدة 20 عاما، نتيجة خبراته ومهارته الكبيرة في العمل ميداني والعسكري والسياسية لأنه كان ملحقا عسكريا في باكستان واكتسب خبرة العمل الدبلوماسي.