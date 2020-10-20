اللواء نصر سالم: تخريج دفعة جديدة في الكليات العسكرية "ضخ دماء جديدة" بالجيش

قال اللواء نصر سالم، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن تخريج دفعة في الكليات العسكرية اليوم، فرحة بضخ دماء جديدة إلى القوات المسلحة المصرية في كل أفرعها، والضباط الجدد من كل فئات الشعب، سواء الفلاحين أو العمال، أو غيرهم، والجميع متساوون، والكليات العسكرية متاحة لأبناء شعب مصر، والرئيس عبدالفتاح السيسي، أوصاهم أثناء كلمته للضباط والخريجين بضرورة الحفاظ على الوعي.

وأضاف "سالم"، في مداخلة هاتفية مع قناة "Extra News" الفضائية، الثلاثاء، أن مشهد تخرج دفعة جديدة من الضباط يذكره بما حدث قديما عندما كان الالتحاق بالكليات العسكرية في مصر يقتصر على فئة معينة، ولكن هذا تغير الآن، وأصبحت جميع فئات الشعب تستطيع الالتحاق بها، والكليات العسكرية متاحة لجميع أبناء الشعب.

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الضابط هو الأقرب إلى الجندي، وهو المسؤول عن ثقافته وعلمه، والمعلومات التي تصله، ويجب أن يتواصل باستمرار مع الجنود، وهذه مسؤولية هؤلاء الضباط، لكي يشبوا على هذه الثقافة وهذه المسؤولية وهذا الفهم لمسؤولياتهم، لأنهم هم قادة المستقبل للقوات المسلحة.

وعن تصريحات الرئيس بشأن قوة الجيش المصري، وأنه لا يوجد من يستطيع الاعتداء على مصر من الخارج، قال "نصر"، إن العالم كله يعلم قدرات الجيش المصري، والرئيس وجه رسائل واضحة لمن يريد الاعتداء على الأمن القومي المصري، وما كان يفعل ذلك، إلا لثقته في رجال القوات المسلحة والمقاتلين، وبالتالي فإن الجيش المصري قادر، ولن يستطيع أي شخص الطمع في مصر، وكل أبناء الجيش على استعداد للتضحية بنفسه في سبيل الوطن، وهم درع مصر وسيفها، وبالتالي هم دماء جديدة في عروق مصر تؤمنها من أي تحديات.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد اليوم الثلاثاء، خلال كلمته خلال حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، على أن "مهمة حماية الوطن وترابه وأهله.. أمر شريف وعظيم"، لافتا إلى أنه "لا يمكن لأي عدو خارجي أن يعتدي على مصر"، مشددا على أن "قوة الجيش المصري كافية لحماية البلاد من أي اعتداء"، مضيفا: "نحن لا نعتدي علي أحد وجيشنا قادر على ردع أي معتدٍ"، موضحا أن "التشكيك والافتراء لا يقل خطورة عن أي اعتداء على الدولة".