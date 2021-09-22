«قطاع الأعمال»: افتتاح أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة العام المقبل

كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، مشيرًا إلى أنه يُجرى بناء 3 محالج مطورة حديثة، بالإضافة لمحلج الفيوم ومحالج أخرى العام المقبل.

كما أكد أنه يجرى بناء أكبر مصنع للغزل في العالم بمدينة المحلة الكبرى، حيث يتضمن ماكينات نسيج جديدة وعالمية بتكلفة 21 مليار جنيه، موضحًا الانتهاء من إنشاءات المصنع بنسبة 75%.

طرح 5 شركات كبرى في البورصة الفترة المقبلة

وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، أنه جار توريد الماكينات للمصنع الجديد، وسيتم الافتتاح في الربع الأخير من العام المقبل 2022، كما ستُطرح 5 شركات كبرى في البورصة الفترة المقبلة، مضيفًا: «وضعنا طلبات لكي يلتزم التجار بدفع ما عليهم عقب فوزهم بمزيدات القطن».

«توفيق»: أسعار الأقطان جيدة.. و«الفلاحين بيدعولنا»

كما كشف وزير قطاع الأعمال العام، آخر تطورات سير العمل بمنظومة تداول القطن الجديدة للموسم 2021-2022، ومتابعة منظومة التداول الجديدة بعد تعميمها على مستوى الجمهورية، إذ ذكر أن أسعار الأقطان جيدة، «الكل مبسوط والفلاحين بيدعولنا، حيث نقدم للفلاحين أفضل الأسعار».

أسباب تأخر الشركات في سداد مستحقات الفلاحين

وبالنسبة للشركات المتأخرة عن السداد للفلاحين، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن «أي تاجر بيشترى بيدفع تأمين في أول الموسم، ويعود له في آخر الموسم».