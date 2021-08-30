كيف تتعامل مع شركة الكهرباء في حال تحرير محضر سرقة تيار ضدك؟

يشكو عدد كبير من المواطنين من قيمه غرامة المبالغ المالية الموقعة عليهم بسبب تحرير محضر سرقة تيار كهربائي ضدهم، حيث يتساءل المحرر ضده محضر سرقة التيار الكهربائي عن الآليات والطرق التي يجب أن يتبعها في حال رغبته في التظلم من قيمة المبالغ التي تم احتسابها عليه بالمحضر.

إرسال المحضر للنيابة في موعد أقصاه 60 يوما من تاريخ تحريره

من جانبه قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، إن المواطن الذي تحرر ضده محضر سرقة تيار كهربائي، يكون أمامه طريقان أولهما أن يتصالح مع الشركة بدفع الغرامة، والثاني بالامتناع عن الدفع وسلوك سبيل التظلم، لافتا إلى أنه في حالة تجاهل المحضر وعدم حضور المخالف للشركة أو لإدارة مباحث الكهرباء، يتم إرسال المحضر للنيابة في موعد أقصاه 60 يوما من تاريخ تحرير المحضر.

إحالة التظلم إلى لجنة كبار المشتركين

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أنه إذا وجد المواطن قيمة المحضر مبالغ فيها وأراد أن يسلك طريق التظلم، فيجب أن يتقدم صاحب الشأن بتظلمه كتابة خلال الـ60 يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار، لافتا إلى أنه إذا قبلت شركة الكهرباء التظلم يتم إحالته إلى لجنة مختصة تسمى «لجنة كبار المشتركين».

قرارات لجنة كبار المشتركين

وأوضح المصدر إلى أن لجنة كبار المشتركين، تصدر 3 قرارات بعد دراسة محضر السرقة ضد الشاكي وهي كالآتي:

القرار الأول:

إعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني آخر لتحديد القيمة الحقيقية للتيار‪.‬

القرار الثاني:

تقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي‪.‬

القرار الثالث:

تصدر لجنة الشئون القانونية إعفاء المنتفع من الغرامة إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هو مرتكب الجريمة‪.‬

وأشار المصدر إلى أنه بعد فحص التظلم من لجنة كبار المشتركين وقرارها بصحة الواقعة يكون أمام المخالف ‪ إما دفع مبلغ الغرامة كاملا أو دفع المبلغ بعد تخفيضه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين ويترتب على التصالح بين المشترك وشركة الكهرباء انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أمام المحكمة.

طرق تحرير محضر سرقه التيار

وقال المصدر إن محضر سرقة التيار يتم تحريره لنوعين من المواطنين «الأول» من يستهلك كهرباء بطريقة غير شرعية، و«الثاني» من تم احتساب قيمة أقل من الأحمال التي يستهلكها، لافتا إلى أنه يتم تحرير محضر ويسلم صاحب العين طلب حضور وذلك لاحتساب الغرامة اللازمة.