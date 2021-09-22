سميرة سعيد تنافس على جائزة أفضل مطربة في شمال إفريقيا بـ«مون شيري»
كتب:
محمود الرفاعى
11:21 م | الأربعاء 22 سبتمبر 2021
سميرة سعيد
أعلنت منظمة جوائز الموسيقى الإفريقية «afrima» قائمة المرشحين لجوائز الدورة الجديدة لعام 2021، حيث يتنافس المطربون على 30 جائزة في مختلف أنواع وألوان الموسيقى.
سميرة سعيد تنافس روبي ولطيفة وهايدي موسى وجيلان
ووضع منظمو الجائزة اسم النجمة سميرة سعيد على رأس المرشحين لنيل جائزة أفضل مطربة في شمال إفريقيا بأغنيتها الجديدة «مون شيري»، والتي طرحتها منذ أسابيع قليلة، منافسة بذلك عدد من الفنانات منهن الفنانتين التونسيتين لطيفة وأمل المثلوثي، والمصريات روبي وهايدي موسى من مصر، والمغربيات عبير وجيلان وسلمى رشيد.
ترشح سميرة سعيد بـ«مون شيري»
أغنية سميرة سعيد «مون شيري» جمعت في أدائها ما بين اللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية، وهي من كلمات الشاعر محمد القياتي، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وماستر ومكس خالد عز.
ومن كلمات أغنية سميرة سعيد «مون شيري»:
Mon che’ri je t’aime
خد قلبي أهو
إنت وأي حد غيرك إنت no
إنت هدية حلوة Merci beaucoup
إنت بجد وكلهم compilment
Mon che’ri je t’aime
خد قلبي أهو
إنت وأي حد غيرك إنت no
أهلًا
welcome
hello
الدنيا إدتني cadeau
لايق جدًا عليّ متفصل زي tricot
أهلًا
welcome
hello
ياللي معندكش de’faut
راسم نفسك بـ المللي
وميتقالكش إلا شااابوه
أُمال الحب ماله ما هو حلو أهو
وفي شهر يونيو الماضي طرحت الفنانة سميرة سعيد أغنية «الساعة 2 بالليل»، من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وحققت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع «يوتيوب».