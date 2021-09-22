سميرة سعيد تنافس على جائزة أفضل مطربة في شمال إفريقيا بـ«مون شيري»

أعلنت منظمة جوائز الموسيقى الإفريقية «afrima» قائمة المرشحين لجوائز الدورة الجديدة لعام 2021، حيث يتنافس المطربون على 30 جائزة في مختلف أنواع وألوان الموسيقى.

سميرة سعيد تنافس روبي ولطيفة وهايدي موسى وجيلان

ووضع منظمو الجائزة اسم النجمة سميرة سعيد على رأس المرشحين لنيل جائزة أفضل مطربة في شمال إفريقيا بأغنيتها الجديدة «مون شيري»، والتي طرحتها منذ أسابيع قليلة، منافسة بذلك عدد من الفنانات منهن الفنانتين التونسيتين لطيفة وأمل المثلوثي، والمصريات روبي وهايدي موسى من مصر، والمغربيات عبير وجيلان وسلمى رشيد.

ترشح سميرة سعيد بـ«مون شيري»

أغنية سميرة سعيد «مون شيري» جمعت في أدائها ما بين اللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية، وهي من كلمات الشاعر محمد القياتي، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وماستر ومكس خالد عز.

ومن كلمات أغنية سميرة سعيد «مون شيري»:

Mon che’ri je t’aime

خد قلبي أهو

إنت وأي حد غيرك إنت no

إنت هدية حلوة Merci beaucoup

إنت بجد وكلهم compilment

Mon che’ri je t’aime

خد قلبي أهو

إنت وأي حد غيرك إنت no

أهلًا

welcome

hello

الدنيا إدتني cadeau

لايق جدًا عليّ متفصل زي tricot

أهلًا

welcome

hello

ياللي معندكش de’faut

راسم نفسك بـ المللي

وميتقالكش إلا شااابوه

أُمال الحب ماله ما هو حلو أهو

وفي شهر يونيو الماضي طرحت الفنانة سميرة سعيد أغنية «الساعة 2 بالليل»، من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وحققت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع «يوتيوب».