بلقيس تحتفل مع سميرة سعيد بافتتاح أول مسرح استعراضي بالساحل «فيديو»

حرصت الفنانة بلقيس أثناء قضاء إجازتها الصيفية على حضور حفل افتتاح أول مسرح استعراضي بالساحل الشمالي للموزع الموسيقار اللبناني ميشال فاضل، وسط حضور عدد كبير من نجوم الغناء والطرب في مصر والوطن العربي.

وأثناء حفل افتتاح المسرح الغنائي تقابلت بلقيس مع النجمة المغربية سميرة سعيد على أنغام أغنية «يوم ورا يوم» في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

بلقيس تستعد لطرح أغنيتها الجديدة «دبلوماسي»

وأحيت النجمة بلقيس حفلًا غنائيًا يوم الخميس الماضي، في إطار عروض الأوبرا الصيفية بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه على مسرح النافورة بحضور كامل العدد.

بدأت بلقيس في الظهور على خشبة المسرح بغناء أغنية «سهر الليالي»، ثم قدمت برنامج غنائي تضمن باقة من أشهر أعمالها الخاصة الذي استمتع بها الجمهور، منها «ياخي، وظبي اليمن، وأن يحرمونا، وشوف لي حل بجمالك، وممكن، وانتهى، وحالة جديدة، جبار، وهمت بظبي، وبيذكر بالخريف»، والذي شاركها عازف البيانو اللبناني الشهير ميشيل فاضل، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال الموسيقى العربية منها «سهر الليالي، والبنت الشلبية، والطبطبة لحسين الجاسمي».

يذكر أن المطربة بلقيس تنظر الفترة المقبلة طرح أولي أغنياتها باللهجة المصرية «دبلوماسي» التي صورتها علي طريقة الفيديو كليب من كلمات وألحان عزيز الشافعي وإخراج علي ابو طالب.

وتصدرت النجمة بلقيس التريند خلال الفترة الماضية بأغنيتها «ممكن» والتي قدمتها مع المطرب سيف نبيل وحققا بها نسبة مشاهدة كبيرة تخطت الـ 88 مليون مشاهدة، وهي من كلمات وألحان سيف نبيل، وتوزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج دان حداد.