سميرة سعيد تطرح كليب مون شيري mon chéri على «يوتيوب»

طرحت الفنانة سميرة سعيد، كليب أغنيتها الجديدة «مون شيري mon chéri»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ويحمل الكليب طابع وأجواء السبعينيات ويضم كلمات بالعربية والفرنسية.

مون شيري mon chéri، من كلمات محمد القياتي، وألحان بلال سرو، وتوزيع هاني يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، وأخرجها اللبناني نضال هاني.

الكليب من إنتاج مشترك بين سميرة سعيد ومحمد رشيدي، وتتعاون معه في شراكة إنتاج ثلاث أعمال جديدة من ألبومها الجديد «إنسان آلي» ومن المقرر إطلاقها على التوالي خلال الأيام القليلة المقبلة عقب الانتهاء من تصويرها.

وتعاونت «الديفا» في ألبومها الجديد مع عدد من أشهر صناع الأغنية من الملحنين بلال سرور، ومحمد حمزة، ومن الشعراء محمد القياتي، وشادي نور، ومن الموزعين هاني يعقوب وهاني ربيع.

وكانت سميرة سعيد، قد كشفت تفاصيل ألبومها الجديد، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، قائلة:

- ألبومي سيحمل اسم سميرة سعيد 2021، واخترت هذا الاسم نظرا لأن أغنياته يتم طرحها على مدار عام كامل وليس فترة زمنية واحدة مثلما كان في الماضي.

- الألبوم بدأ بطرح 3 أغنيات وهي «وبحب معاك» ثم «متاهة» وأخيرا أغنية «الساعة اتنين بالليل» التي قدمتها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي.

- أغنية «مون شيري» أي «حبيبي» بالعربي، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع صديقي المخرج نضال هاني.

- هناك أكثر من أغنية سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة منها أغنية «إنسان» التي تعاون فيها مع الشاعر شادي نور والملحن بلال سرور.

- من بين الأغنيات المقرر طرحها أيضا خلال الفترة المقبلة هناك أغنيات بعنوان «قدام الناس» و«حلم» و«مستريحتش».

يذكر أن «الديفا» سميرة سعيد، طرحت مؤخرا أغنية «الساعة اتنين بالليل» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، ضمن أغاني ألبومها الذي قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى نهاية موسم الصيف.