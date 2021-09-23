رئيس وحدة ضمور العضلات بعين شمس: عقار «زولجينزما» آمن ولا يسبب الوفاة

قالت الدكتورة ناجية علي فهمي رئيس وحدة علاج ضمور العضلات بمستشفى عين شمس التخصصي التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، إن الدولة المصرية وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت في تحقيق حلم علاج المرضى المصابين بضمور العضلات الشوكي، مضيفة أن دواء «زولجينزما» المستخدم في علاج ضمور العضلات -وهو أغلى دواء في العالم- لا يسبب الوفاة، ولم تثبت له أي أعراض جانبية خطيرة على صحة المتلقي له: «الدراسات والأبحاث لم تثبت ذلك، ولو كان في كده مكنش هتتم الموافقة عليه»، موضحة أن ما ثبت عن حالات الوفاة لمرضى أثناء الحقن، لم يكن بسبب العقار أو حتى أعراض جانبية له.

علاج 25 طفل مصاب بضمور العضلات الشوكي ضمن المبادرة الرئاسية

وأضافت رئيس وحدة ضمور العضلات الشوكي بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدواء آمن ولا يسبب الوفاة وفقا للابحاث، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استخدام دواء جديد لمرضى ضمور العضلات الشوكي الذين يتجاوز عمرهم العامين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج المرضى المصابين بضمور العضلات الشوكي، لافتة إلى أن إجمالي عدد من تلقوا العلاج لضمور العضلات الشوكي وصل لـ25 حالة مرضية، موضحة أن هناك تجهيزات كاملة لاستكمال خطة العلاج لباقي الحالات تنفيذا للمبادرة الرئاسية لعلاج المرضى المصابين بضمور العضلات الشوكي.

عقار «زولجينزما» أغلى دواء في العالم

وأضافت رئيس وحدة ضمور العضلات الشوكي بجامعة عين شمس، أن عقار «زولجينزما» هو الأغلى بين كل الأدوية على مستوى العالم، موضحة أن مصر نجحت بالتعاون مع الشركة المنتجة في توفير العلاج، مشيرة إلى أنه يعطى لمرة واحدة عن طريق الوريد للطفل المصاب، مؤكدة أن هناك خططا الفترة المقبلة لعلاج جميع المرضى المصابين بضمور العضلات الشوكي في مصر.