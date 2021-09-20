«عين شمس» أفضل جامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، استحواذ جامعة عين شمس علي المركز الأول في مسابقة الجامعات المصرية «أفضل جامعة حكومية»، وذلك في الأبحاث العلمية التطبيقية المنشورة محليا ودوليا وارتباطها بالواقع، يليها الإسكندرية، ثم جامعة القاهرة.

البحث عن الأفضل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأشار نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال القاء كلمته في حفل اختيار مسابقة أفضل جامعة حكومية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و عدد ممارسات الجامعات، إلى أن أهداف المسابقة هو معرفة من الأقرب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

عين شمس أفضل جامعة للعام الجديد والمنصورة أفضل موقع

أضاف، كما حققت جامعة عين شمس المركز الأول كأفضل جامعة استعدادا للعام الدراسي الجديد 2021، والثانية جامعة المنصورة، و الثالثة جامعة حلوان وبينما حققت جامعة الإسكندرية المركز الثالث مكرر.

كما أكد فوز جامعة المنصورة، كأفضل جامعة في مسابقة أفضل موقع إلكتروني من حيث الخدمات والإمكانات و سرعة التطور، يليها جامعة عين شمس، ثم جامعة طنطا، ثم جامعة جنوب الوادي.