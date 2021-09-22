الطيران المغربي يحول رحلاته عبر المتوسط بعد إغلاق المجال الجزائري

أعلن الطيران المغربي أن قرار الجزائر بإغلاق أجوائها أمام الطائرات المدنية والعسكرية سيؤثر على 15 رحلة أسبوعيا، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل الرحلات عبر أجواء البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك عقب القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للأمن بالجزائر، اليوم، بالغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقما تسجيلا مغربيا، ابتداء من اليوم.

واتخذ القرار خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن، برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، استهله الرئيس الجزائري بالترحم وقراءة الفاتحة على روح المرحوم، رئيس الدولة السابق المجاهد عبد القادر بن صالح.

دراسة التطورات على الحدود المغربية الجزائرية

وقد «خُصّص الاجتماع لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي»، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واتخذت الجزائر، في الرابع والعشرين من أغسطس الماضي، قرارا بقطع العلاقة بينها وبين المغرب، وذلك في أعقاب اجتماع جمع الرئيس الجزائري قبلها بأيام بقيادات الجيش، وجرى الحديث خلاله عن إعادة النظر في العلاقات بين البلدين.

وأرجعت الجزائر قرارها بقطع العلاقات مع المغرب إلى ما وصفته بالأعمال العدائية للمملكة، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

وقال وزير الخارجية الجزائري وقتها: «ثبُت تاريخيا أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن الأعمال الدنية والعدائية ضد الجزائر»، ساردا هذه الأحداث منذ حرب 1963 إلى عملية التجسس الأخيرة باستخدام برنامج بيجاسوس الإسرائيلي.

وحمل «قادة المملكة مسؤولية تعاقب الأزمات التي تزايدت خطورتها»، معتبرا أن «هذا التصرف المغربي يجرّ إلى الخلاف والمواجهة بدل التكامل في المنطقة» المغاربية، وهي الاتهامات التي رفضتها ونفتها المغرب.

وأعربت دول عربية عدة عن أسفها لقرار قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب، داعية الطرفين لتغليب لغة الحوار على المقاطعة والصراع.