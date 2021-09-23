بعد إعلان «الصحة» موعد تلقيهم اللقاحات.. دول تطعم الأطفال ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن تطعيم الأطفال من أعمار 12 لـ16 سنة بلقاحات كورونا ما زال قيد البحث والدراسة، على أن يكون الفصل في نتائج الدراسات في منتصف أكتوبر؛ إذ يكون تطعيمهم بثلاث لقاحات فقط «فايزر، سينوفارم، سينوفاك».

مصر ليست الوحيدة التي تبحث تطعيم الأطفال بلقاحات كورونا؛ إذ أن هناك العديد من الدول التي عزمت بالفعل على ذلك القرار، منها بريطانيا التي تبحث إعطاء الأطفال من أعمار 12 لـ15 عامًا جرعة من لقاح كورونا؛ إذ أوصى مسؤولي الصحة بها تطعيم الأطفال بجرعة واحدة من فايزر، وفقًا لما نشرته شبكة «بي بي سي».

دول الاتحاد الأوروبي تطعم الأطفال ضد كورونا

وفي أوروبا وافقت وكالة الدواء على تطعيم الأطفال من أعمار 12 إلى 15 عامًا بجرعات فايزر، ومن هذا القرار انطلقت بعض دول الاتحاد الأوروبي لإعطاء الأطفال اللقاح، منها الدنمارك لأعمار من 12 لـ15 عامًا، وكذلك إسبانيا من 12 إلى 19 عامًا، على أن يكون التطعيم بجرعة واحد على حد أقل.

كما وفرت فرنسا لـ66% من الأطفال بأعمار ما بين 12 لـ17 عامًا جرعة واحدة من اللقاح، وحصل 52% على التطعيم كاملا، فضلا عن أنه بداية من أكتوبر المقبل سيضاف المراهقين والأقل من 18 عامًا للبطاقة الصحية أو ما يعرف بـ«التصريح المروري»، وهو إثبات حصول الأشخاص على التطعيم كشرط لدخول الأماكن العامة.

وبعد ظهور متحور دلتا الهندي، أوصى مسؤولي الصحة في ألمانيا بتوفير اللقاحات للأطفال من أعمار 12 لـ15 عامًا، وهو ما حدث بالفعل منذ أغسطس الماضي، وكذلك في السويد وفرت الدولة اللقاحات للأطفال من نفس الفئة العمرية، فيما وافقت النرويج على تطعيم الأطفال بجرعة واحدة من اللقاح، والتفكير في الجرعة الثانية لاحقًا.

أمريكا أول دولة تطعم الأطفال بلقاح فايزر

وتعتبر أمريكا وكندا أول دولتين توافقان على تطعيم الأطفال بلقاح فايزر من عمر 12 عامًا، وجرى تطعيم أطفال ولايات عديدة بأمريكا بجرعتين من اللقاح بفاصل 3 أسابيع بينهما؛ إذ حصل نحو 42% من الأطفال بأعمار 12 لـ17 عامًا على الجرعة الأولى من اللقاح حتى نهاية يوليو الماضي، و32% على الأخرى من فايزر وموديرنا.

الصين والهند توافقان على تطعيم الأطفال باللقاحات

وسمحت الصين بتطعيم الأطفال من أعمار 3 لـ17 عامًا بلقاح سينوفاك منذ يونيو الماضي، لتكون أول دولة تسمح بتطعيم هذه الفئة العمرية الصغيرة، وكذلك في الهند باللقاح الجديد المطور من قبل شركة «زايدوس كاديلا».