3 لقاحات فقط لتطعيم الأطفال ضد كورونا في مصر.. الأكثر أمانا

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن تطعيم الأطفال من سن 12 لـ16 سنة ما زال قيد الدراسات، إذ يجرى التأكد من مدى فعالية وأمان اللقاحات على هذه الفئة العمرية، ومن المقرر حسم ذلك الأمر منتصف أكتوبر المقبل، على أن تكون اللقاحات المستخدمة لتطعيم الأطفال هي «فايزر، سينوفارم وسينوفاك».

سر استخدام 3 لقاحات فقط في تطعيم الأطفال

وفي هذا الشأن، يوضح الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أسباب تحديد اللقاحات الثلاث «فايزر، سينوفارم وسينوفاك» فقط على تطعيم الأطفال، قائلا إن الدراسات والتجارب الإكلينيكية المُعلنة على هذه اللقاحات أثبتت إمكانية استخدامها على الأطفال والأكثر فعالية وأمانًا بالنسبة لهم، وهو السبب في اختيارها، لافتًا إلى أنه من المقرر قريبًا أن تعلن شركة «فايزر» فعالية لقاحها على الأطفال من فوق أعمار الـ3 سنوات.

مصر تحصل على ثلاجات لحفظ لقاح فايزر

وأضاف «عز العرب» في حديثه مع «الوطن»، أن نجاح فعالية لقاح فايزر مع الأطفال وفقًا لتجاربه الإكلينيكية، وحصول مصر على شحنة من جرعاته، بجانب اللقاحين «سينوفارم وسينوفاك» يفتح المجال لتطعيم أعداد أكثر وفئات عمرية مختلفة، فضلا على اتفاق وزارة الصحة مع منظمة «يونيسيف»؛ للحصول على 63 ثلاجة مجانًا؛ لحفظ جرعات فايزر التي تحتاج لدرجة حرارة تصل إلى 70 تحت الصفر.

عز العرب: وصول فايزر يعزز من سرعة القضاء على كورونا

وأشار أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إلى أن الثلاجات تكفي لحفظ 619 ألف جرعة من لقاح فايزر، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، وهو ما يعطي الأمان في تطعيم فئات مختلفة وأعداد أكثر باللقاحات المطورة ضد عدوى كورونا، لافتًا إلى أن تلك الخطوة هامة جدًا في سرعة القضاء على الفيروس وتقليل أعداد الإصابات.

ومن الجدير بالذكر، أن تطعيم الفئات الأكثر من 18 عامًا باللقاحات المطورة ضد عدوى كورونا هو المعتمد في مصر حتى الآن، أما تطعيم الفئات العمرية الأقل من ذلك ما زال قيد البحث والدراسة.