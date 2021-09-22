صحة النواب: تطعيم الأطفال فوق 12 عاما بلقاح «فايزر» قريبا

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات، تطعيم الأطفال فوق سن 12 عاما بلقاح «فايزر»، خلال المرحلة القادمة، من أجل وقاية أطفالنا من شراسة فيروس كورونا، مشيرا إلى انتظام الدراسة هذا العام لجميع الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

وأوضح أن خطة الدولة واضحة وهي تطعيم الغالبية العظمى من المواطنين، وبالفعل بدأنا تطعيم طلاب الكليات المختلفة قبل انتظامهم في الدراسة، فضلا عن تطعيم هيئات التدريس سواء في المدارس أو الجامعات، مشيرا إلى إتاحة الفرصة أمام جميع الأسر المصرية للتسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح.

العام الدراسي في موعده.. ولا داعي للتأجيل

أكد أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في موعده أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه لا توجد حاجة لإرجاء الموعد المحدد لبدء انتظام الطلاب في الفصول الدراسية.

الانتظام داخل الفصول الدراسية

وأكد الدكتور أشرف حاتم في تصريح لـ«الوطن» أن الدولة حريصة على مستقبل أبنائها الطلاب رغم تحديات فيروس كورونا، والانتظام في الفصول الدراسية أمر مهم لتلقي العلوم والتواصل بين المدرس والطالب.

الحياة مستمرة رغم كورونا

وأشار إلى أن العالم بأثره يواجه فيروس كورونا وتحوراته دون توقف الحياة، لافتا إلى أن ارتفاع نسب الإصابة بين المواطنين السبب يرجع إلى تجاهل الإجراءات الاحترازية التي طالبنا باتخاذها مرارا وتكرارا.

وقال أن توقف مدرسة أوعدة مدارس عن استقبال طلابها لظهور إصابات لا يعنى توقف الحياة الدراسية، لاسيما أن وزارة التربية والتعليم اتخذت عددا من الإجراءات في سبيل توفير الرعاية اللازمة للطلاب خلال العام الدراسي.

ويشار إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان قد أكد في تصريح صحفي لـ«الوطن» أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في 9 أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أتخاذ عددا من التدابير الهامة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة وذلك بالتعاون مع جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن تجهيز المدارس وصيانتها، وتعقيمها بشكل دوري، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مع بدء الدراسة.