عاجل.. أول ظهور لـ سمير صبري بعد شائعة وفاته «فيديو»

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، مجموعة صور وفيديو يجمعها به بجانب يسرا ومي نور الشريف، طمأنت خلاله الجمهور عن الحالة الصحيه لسمير صبري، بعد شائعة وفاته.

وقالت بوسي شلبي: «أحلى حاجة كلنا النهارده بنحتفل بسمير صبري، حبيب قلبنا منور يا سمرا يا قمر»، متابعة: «أحلى أصحاب الآن مع حبيب قلبنا سمير صبري ربنا يخليك لينا».

شائعة وفاة سمير صبري

وقد نشرت الفنانة مديحة حمدي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خبرًا عن وفاه الفنان سمير صبري، وتسبب هذا المنشور في قلق جمهور الأخير.

وبالتواصل مع الفنان سمير صبري قال في تصريح لـ«الوطن»: «أنا بخير وزي الفل وأسجل حلقات من برنامجي في ماسبيرو».

بعد ذلك عادت مديحة حمدي، وكتبت اعتذارًا لسمير صبري، قالت فيه: «أيها المحترمون أرجوكم لا تشركونا معكم في أخبار كاذبة تأثر في الأرحام والزملاء.. آسفة جدا جدا الأخ والزميل الرائع سمير صبري، أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد.. وفعلا هذا درس لي شخصيا، أن أتحرى الدقة والصدق فى الخبر، قبل أن أعلق.. ومرة أخرى أسفة جدا جدا سمير صبري، دمت لنا ولجمهورك ومحبيك».