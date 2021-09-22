سمير صبري: اللي نشر شائعة وفاتي مستعجل ليه!

قال الفنان سمير صبري، تعليقًا على شائعة وفاته، إنه بصحة جيدة، معقبًا: «حسبي الله ونعم الوكيل، لأن القلق اللي اتعمل لأهلي وابني في لندن، كان مأساة كبيرة جدًا، والتليفونات اللي جاتني من كل حتة في العالم حسستني إنه أنا لسة موجود، وإن الناس لسة بتحبني».

صبري: يجب التحقق من نشر الخبر

وأضاف «صبري»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم الأربعاء: «بقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كتب الخبر ده.. بيستعجل ليه!» موضحًا أنه من العيب أن يكتب أحدٌ أي خبر دون تحقق .

وتابع: «ما أصاب عائلتي وأهلي بسبب هذا الخبر كبير، خاصة أن بعضهم في الإسكندرية والبعض الآخر في لندن، ولكن عمومًا حسيت بحب الناس، وقد ما فيه حاجة وحشة فيه جانب كويس برضة».

تفاصيل شائعة وفاة سمير صبري

وانتشر خلال الساعات الماضية خبرًا عن وفاة الفنان الكبير سمير صبري، بعد أن نشرت الفنانة مديحة حمدي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خبرًا عن وفاته، الأمر الذي أثار حالة من القلق لدى جمهورة، إلا أنها عادت فيما بعد واعتذرت عن هذه الشائعة.

وكتبت «حمدي»، اعتذارًا لسمير صبري قالت فيه: «أيها المحترمون أرجوكم لا تشركونا معكم في أخبار كاذبة تأثر في الأرحام والزملاء.. آسفة جدا جدا الأخ والزميل الرائع سمير صبري، أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد.. وفعلا هذا درس لي شخصيا، أن أتحرى الدقة والصدق فى الخبر، قبل أن أعلق.. ومرة أخرى أسفة جدا جدا سمير صبري، دمت لنا ولجمهورك ومحبيك».

ونفى الفنان سمير صبري هذه الشائعة، وقال في تصريحات لـ«الوطن»، إنه بصحة جيدة، موضحًا: «أنا زي الفل، وبسجل دلوقتي في ماسبيرو حلقات جديدة من برنامجي».