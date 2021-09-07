سامح شكري: التشاور السياسي مع وزير الخارجية البوروندي وثيق وقائم

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنَّ تشكيل مجلس الأعمال بين مصر وبوروندي يرتكز على دعم العلاقات الاقتصادية وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للتواصل بين البلدين واستكشاف فرص الاستثمار.

شكري: قرارات الأطر السياسية تتخذ عبر مشاورات وتقييم

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البوروندي ألبرت شينجيرو، أنَّ القرارات الخاصة بالأطر السياسية المتعلقة في العلاقات بين البلدين تتخذ من خلال المشاورات والتقييم والاحتياج إلى أي تطوير للأطر القائمة.

وتابع وزير الخارجية، أنَّ التشاور السياسي بين البلدين وثيق وقائم بينه ونظيره البوروندي، مبينًا أنَّ «الحاجة إلى تطوير الآليات الخاصة بالعلاقة سوف يتمّ من خلال التوافق والرؤية المشتركة».