أول تعليق من الفنان خالد محمود لـ«الوطن» بعد إجرائه عملية «قلب مفتوح»

قال الفنان خالد محمود إنه خرج من المستشفى بعد إجراء عملية قلب مفتوح، موضحا في تصريحات لـ«الوطن»: «الحمدلله أنا بقضي فترة النقاهة حاليا»، متابعا: «شكرا لكل من اطمأن على صحتي ودعى لي».

وتداول رواد السوشيال ميديا في وقت سابق، خبر مرض الفنان خالد محمود، وإجرائه عمليه جراحية، الأمر الذي أقلق جمهوره، وغمره بالدعوات.

أعمال خالد محمود في السينما والتلفزيون

تميز الفنان خالد محمود بأدواره المثالية، وكان أول مسلسل شارك فيه ببداياته «مذكرات زوج»، أمام الفنان محمود ياسين، ثم «خلف الأبواب المغلقة»، وحصل على جائزة عن دوره في هذا العمل، وبعدها شارك في العديد من الأعمال الدرامية المميزة، أبرزها «ملك روحي، وبطة وأخواتها».

كما شارك في عدد من الأعمال السينمائية المميزة، منها «احنا أصحاب المطار، وعاوزين لعب، وشباب تيك أواى، وسلام مربع للستات، وعلي سبايسي».