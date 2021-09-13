خالد الجندي لـ«الوطن» عن محمود العربي: كان والدا وحبيبا وقدوة في فعل الخير

تحدث الشيخ خالد الجندي، عن الراحل الحاج محمود العربي، رئيس مجموعة شركات العربي، في عزائه، اليوم الأحد، قائلا إن مصر فقدت أحد رموز الخير بداخلها، ورجلا عظيما، لطالما أحاطت به الدعوات من العمال والمحيطين به.

وأضاف «الجندي» لـ«الوطن»، أن الراحل محمود العربي كان والدا وحبيبا ومثلا وقدوة للجميع في مساعدة المحتاجين وأفعال الخير، واستشهد بقول الله تعالى «إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم».

وأوضح الشيخ الشهير، أن كلمة «آثارهم» في الآية تعني ما يرتكوه خلفهم بعد وفاتهم، فالميت يعيش اسمه حياة أخرى بعد وفاته بما قدمه من خير في حياته، يموت اسمه وتعيش سيرته، «والحاج محمود كان أهلا للخير».

وتوافد عدد كبير من المعزيين على عزاء المرحوم محمود العربي رجل الأعمال الشهير، ومؤسس «العربي جروب»، وسط حضور مكثف من العائلة والأهالي بمسقط رأسه.

عزاء محمود العربي

وكان مقررا إجراء مراسم العزاء في مسجد الرحمن الرحيم الذي أنشأه الراحل في شارع صلاح سالم، ولكن تقرر إقامته في مصنع قليوب نظراً للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وفي إطار قرارات غلق دور المناسبات في إطار مواجهة الوباء.

وأعلنت أسرة المرحوم محمود العربي، في بيان رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، اختيار المكان الأنسب لإقامة عزاء الراحل محمود العربي شهبندر التجار ومؤسس «العربي جروب»، لعدم التزاحم، وجاء في البيان «عزاء المغفور له بإذن الله تعالى الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، الأحد، الموافق 12 سبتمبر 2021 بعد صلاة المغرب، على أن يكون عزاء الرجال بمقر مصنع العربي بقليوب الكيلو 14 طريق مصر - اسكندرية الزراعي.

وذكرت الأسرة في البيان، أن عزاء السيدات عمارة العربي مصر الجديدة 9 ش الفيوم بجوار نفق الثورة.

وشهدت قرية أبورقبة بمركز أشمون محافظة المنوفية تشييع جثمان الراحل محمود العربي شهبندر التجار ورئيس مجموعة «العربي جروب» ومؤسسها في مشهد مهيب شارك فيه الآلاف من الشخصيات العامة والأهالي ومحبي الراحل تقدمهم محافظ المنوفية.