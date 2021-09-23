مئات المستوطنين يقتحمون «الأقصى» تحت حماية شرطة الاحتلال

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيدة وشابا من باحاته.

وقال أحد حراس المسجد الأقصى، إنّ مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات كبيرة ومتتالية، وأدوا طقوسا تلمودية، وقدّموا شروحات عن الهيكل المزعوم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

شرطة الاحتلال تحمي الاقتحامات

وأضاف الحارس للوكالة الفلسطينية، أنّ الاقتحامات تمت بحماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال، التي استدعت أحمد الدلال أحد حراس الأقصى، للتحقيق معه في مركز «القشلة».

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السيدة رائدة سعيد، والشاب سيف القواسمي، خلال وجودها في باحات المسجد الأقصى المبارك، واقتادتهما إلى باب السلسة أحد أبواب المسجد الأقصى.

وكان نحو 600 مستوطن إسرائيلي، اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، أمس الأربعاء بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إلى أنّ المستوطنين الإسرائيليين كثّفوا اقتحاماتهم اليومية للأقصى بحجّة الأعياد اليهودية، فيما أطلقت جماعات «الهيكل المزعوم» دعوات للمستوطنين المتطرفين لاقتحامه.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، شابا فلسطينيا من حي بطن الهوى في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر فلسطينية لـ«وفا»، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد جميل السلوادي، بعد أن داهمت منزل ذويه في حي بطن الهوى.

وأضافت المصادر الفلسطينية، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة عناصر من مخابراتها وكلاب بوليسية، داهمت منزل المواطن المقدسي جمال غيث في الحي ذاته، واستجوبت ساكنيه، وعاثت خرابا وفسادا بمحتويات المنزل.

كما توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، تضم 5 جرافات ودبابتين، في أراضي المواطنين الزراعية شمال بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة الفلسطيني.

وأفادت «وفا» بأنّ جرافات الاحتلال نفذت أعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة شمال بيت لاهيا، وسط إطلاق نار وقنابل دخانية للتغطية على عملية التوغل في المكان.