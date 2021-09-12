المسجد الأقصى تحت رحمة المستوطنين مجددا.. والحرم الإبراهيمي مغلق

عاود مستوطنون إسرائيليون اقتحام المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأحد؛ لإقامة صلوات خاصة بهم، في ممارسة استفزازية لجموع الفلسطينيين تتكرر بشكل شبه مستمر تحت حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط توقعات بأن تتصاعد تلك الأعمال الاستفزازية خلال شهر سبتمبر الجاري مع الأعياد اليهودية، في وقت نظمت مسيرات تضامن مع الأسرى الفلسطينيين بعد القبض على 4 من أسرى سجن جلبوع الفارين.

صلوات تلمودية استفزازية للمستوطنين في المسجد الأقصى

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة تحت حماية شرطة الاحتلال، وقامت الأخيرة بدورها بإغلاق باب المغاربة، لفتح الطريق أمام عشران المستوطنين لأداء صلوات تلمودية.

وكشفت مقاطع مصورة تجول المستوطنين في المسجد الأقصى لأداء الصلوات الخاصة بهم، وعمدوا على إطالتها وأيضا الاستراحة لأطول وقت ممكن نكاية في الفلسطينيين، الذي يقاومون ممارسات المستوطنين.

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي

وضمن أخبار فلسطين أيضا، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، جميع أروقة وساحات وباحات الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين، وشددت من إجراءاتها على مداخل البلدة القديمة، بحجة تأمين احتفال المستوطنين بعيد «الأيام العشرة» اليهودي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وقال مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة إن سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل البلدة القديمة وسط مدينة الخليل، وأغلقت الحرم الابراهيمي اليوم بحجة الاحتفال بالعيد اليهودي، وسيستمر إغلاقه حتى فجر غد.

وقفة تضامنا مع الأسرة بالتزامن مع اقتحام المسجد الأقصى

وإلى جانب أحداث المسجد الأقصى، نظم طلاب في جامعة الخليل وقفة تضامنية مع الأسرى، وذلك في أعقاب القبض على الأربعة أسرى من الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع.

ورفع المشاركون في تلك الوقفة لافتات تندد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرة الفلسطينيين، وتطلب من سلطات الاحتلال عدم المساس بهم.