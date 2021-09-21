قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الأراضي الزراعية جنوب قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه الأراضي الزراعية في بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وفي سياق آخر، نقل محامي هيئة الأسرى الفلسطينيين منذر أبو أحمد، عن أيهم كممجي الأسير الفلسطيني الذي كان من بين الـ6 الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي، في 6 سبتمبر الجاري تفاصيل جديدة حول التحقيقات معه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال أبو أحمد في تسجيل صوتي بثه «تلفزيون فلسطين الرسمي» على إثر اتصال أجراه مع كممجي، إن صحة كممجي اليوم أفضل، حيث يعاني من آلام بسيطة في الصدر والرقبة والاحتلال الإسرائيلي يحرمه من كميات الطعام والماء الكافية.

وأضاف أبو أحمد، أن كممجي يضع الشروط لبدء التحقيق ويرفض شهادة عدوه، موضحا أن «ضابط الاحتلال الذي اعتقل كممجي قال له: أنت بطل ابن بطل وأنت شجاع ابن شجاع واللي عملتو فينا مش قليل، ليرد عليه كممجي: هذه شهادة من عدو ولا أفتخر بها».

وفي سياق متصل، مددت محكمة الاحتلال في معسكر سالم، أمس الاثنين، اعتقال الأسير محمد فياض بشناق، من قرية رمانة غرب جنين، للمرة الثالثة على التوالي حتى الأحد المقبل.

الهاكر «ديوس»: سرقت 15 تيرابايت بيانات من الشركة الإسرائيلية

وفي سياق آخر، قالت «فويسنتر» الإسرائيلية للاتصالات، إنها تعرضت قبل يومين لهجوم سيبراني كبير أسفر عن شلل في نظام الاتصالات لعدد من الشركات الأخرى التي تحصل على خدماتها، فيما قال هاكر يسمى نفسه «ديوس» عبر منتدى إلكتروني إنه سرق 15 تيرابايت بيانات من الشركة وعرضها للبيع.