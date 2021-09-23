محاولات في الأهلي لتخفيض عقوبة الـ300 ألف جنيه

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن أن هناك محاولات داخل القلعة الحمراء، لتخفيض الغرامة التي وقعها محمود الخطيب رئيس النادي عقب خسارة لقب السوبر المحلي أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح 3/2 والتي أقيمت الثلاثاء الماضي، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، خاصة بعد أن اشتكى بعض اللاعبين من ضخامة الغرامة التي تم توقيعها وهي 300 ألف جنيه على اللاعبين والجهاز الفني.

اجتماعات لكبار النادي الأهلي ومناقشة تخفيض العقوبة

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إنه كانت هناك اجتماعات من جانب اللاعبين الكبار وتحديدًا محمد الشناوي ووليد سليمان وعمرو السولية خلال الساعات الماضية داخل معسكر الفريق بالإسكندرية، للم الشمل، ولإيجاد طريقة للخروج من الأزمة الحالية وتخفيض الغرامة التي جرى توقيعها على الجميع.

لمزيد من التفاصيل.. أضغط هنا