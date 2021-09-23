دعاء الرزق بمولود .. أزهري يرصد أفضل 10 أدعية كان يرددها النبي

«المال والبنون زينة الحياة الدنيا»، لذلك يحرص الكثيرون على دعاء الرزق بالمولود، ويقول الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، إن دعاء الرزق بالمولد كأي رزق يمكن الدعاء به، موضحا أنه من الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو لزيادة الرزق، وكان يردد: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولما معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد».

دعاء الرزق بمولود الصالح

وأضاف الأطرش في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن من دعاء الرزق بمولود: «اللهم هب لي من لدنك وليًا، واجعله من الصالحين، اللهم ارزقني ولدًا واجعله تقيًا ذكيًا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير، يا كريم يا رحيم يا رب العرش العظيم نسألك بعزك الذي لا يُرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقنا الولد الصالح».

دعاء الرزق بالذرية الصالحة

وأكد أن من دعاء الرزق بالمولد: «اللهم بشرني بالذرية الصالحة گما بشرت زكريا بيحيى يامن رزقت مريم بلا حول منها ولا قوة ارزقني الذرية الصالحة المعافاة، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما».

أفضل دعاء الرزق بمولود

وأشرا إلى صيغة أخرى يمكن الدعاء بها كواحدة من أفضل صيغ دعاء الرزق بمولود جديد: «يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون ارزقني الذرية صالحة تقر بهما العيون اللهم امين يارب، اللهم البشارات التي نحب والأيام التي تسر والرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يريح القلوب ربي ارزقني الذرية الصالحة ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني و تعيني في ديني و دنياي من بنين و بنات، يارب ارزقني الذرية الصالحة في القريب العاجل اللهم فرحني بخبر حملي يا رب يا كريم يارب عوضني».