أفضل دعاء يقال يوم الجمعة مكتوب: أدعية الرزق وفك الكرب وقضاء الحاجة

تشهد محركات البحث عمليات مكثفة حول أفضل دعاء يقال يوم الجمعة مكتوب، ويبحث الكثيرون عن دعاء جلب الرزق، وكذلك دعاء قضاء الحاجة ودعاء فك الكرب، وهو ما تستعرضه «الوطن» في هذا التقرير، بالتزامن مع يوم الجمعة، حيث يحرص الكثيرون على الإكثار من الدعاء في يوم الجمعة، اقتداء بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد أوصى النبي محمد بالإكثار في الدعاء يوم الجمعة واعتبره من الأوقات المستجاب والمحبب فيها الدعاء لله.

دعاء يوم الجمعة مكتوب

وحول أفضل دعاء يوم الجمعة مكتوب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: «خيرُ يومٍ طلعت فيهِ الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ أُهْبِطَ، وفيهِ تيبَ علَيهِ، وفيهِ قُبِضَ، وفيهِ تقومُ السَّاعةُ، ما علَى الأرضِ من دابَّةٍ إلَّا وَهيَ تصبحُ يومَ الجمعةِ مُصيخةً، حتَّى تطلعَ الشَّمسُ شفقًا منَ السَّاعةِ إلَّا ابنَ آدمَ، وفيهِ ساعةٌ لا يصادفُها مؤمنٌ وَهوَ في الصَّلاةِ يسألُ اللَّهَ فيها شيئًا إلَّا أعطاهُ إيَّاه فقالَ كعبٌ: ذلِكَ يومٌ في كلِّ سَنةٍ، فقلتُ: بل هيَ في كلِّ جُمُعةٍ».

ويمكن ترديد أفضل دعاء يقال يوم الجمعة مكتوب: «اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوّتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خيرٍ سبيلاً، برحمتك يا أرحم الراحمين».

دعاء يوم الجمعة لجلب الرزق

وفي سياق أفضل دعاء يقال يوم الجمعة، يبحث أيضًا الناس عن دعاء يوم الجمعة لجلب الرزق، حيث إن هناك الكثير من الناس ينتظرون يوم الجمعة للإكثار من الأدعية لجلب الرزق الوفير، ويمكن ترديد دعاء جلب الرزق يوم الجمعة: «اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك».

دعاء يوم الجمعة لفك الكرب

وهناك الكثير من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء الجمعة لفك الكرب وتفريج الهم، وهناك أدعية لفك الكرب وتفريج الهم، يمكن ترديدها في دعاء يوم الجمعة لفك الكرب، ومنها: «اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك».

دعاء يوم الجمعة لقضاء الحاجة

وعن دعاء قضاء الحاجة يوم الجمعة هناك أكثر من صيغة يبحث بها الناس على محركات البحث بشان دعاء يوم الجمعة لقضاء الحاجة وتيسير الامور، فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم إني أسألك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بم دعا، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى»، رواه النسائي والإمام أحمد.