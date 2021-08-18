أفضل دعاء ليوم عاشوراء.. لـ«زيادة الرزق» و«قضاء الحاجة» و«صلاح الحال»

يتساءل الكثيرون عن أفضل دعاء يوم عاشوراء، حيث يصوم معظم المسلمين اليوم يوم عاشوراء، كسنة مستحبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الشيخ عبد الحميدالأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إنّه يمكن القول في دعاء يوم عاشوراء: «اللهم اجعل لنا في يوم عاشوراء قبولا عندك يا مجيب دعاء عبادك المؤمنين، واجعل لنا يا الله نصيبا من رحمتك التي وسعت كل شيء، وعفوا منك ومغفرة ورضوانا، اللهم اجبر بخاطر كل مكسور، وفرّح قلب كل حزين، وفرّج كرب كل مهموم، واشف كل مريض، وأسألك يا رب في هذا اليوم أن تغيرني وتغير حالي وقدري للأفضل، وأن ترزقني ما لم أتوقعه، وخيرا لم أفكر به، وتحقق آمنيات ظننت أنّها مستحيلة».

دعاء يوم عاشوراء لصلاح الحال

وأضاف الأطرش في دعاء يوم عاشوراء: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، واللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».

واستكمل في دعاء يوم عاشوراء: «اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري».

دعاء يوم عاشوراء لقضاء الحاجة

وتابع في دعاء يوم عاشوراء: «اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يا رب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني».

دعاء يوم عاشوراء لزيادة الرزق

واختتم دعاء يوم عاشوراء: «اللّهم صن وجهي باليسار ولا تبذل جاهي بالإقتار فأسترزق رزقك من غيرك، وأستعطف شرار خلقك، وأبُتلَى بحمد مَن أعطاني، وأُفتن بذمّ من منعني، وأنت مِن وراء ذلك كله وليُّ الإجابة والمنع، إلهي أدعوك دعاء مَن اشتدّت فاقته وضعفت قوّته وقلّت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه مِن الذنوب إلا أنت، فصلِّ على محمد وآل محمد واكشف ما بي مِن ضرّ، إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنتَ سبحانك إنّي كنت من الظالمين، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته».