تردد قناة الأهلي الجديد.. نجوم الأحمر يلتقون على الشاشة

يبحث العديد من الأشخاص وخاصة مشجعي القلعة الحمراء عن تردد قناة الأهلي الجديد 2021، لمشاهدة مباريات الفريق ومتابعة البرامج المتنوعة التي تعرض عبر شاشة النادي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تردد قناة الأهلي الجديد 2021.

تردد قناة الأهلي الجديد

تردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معامل استقطاب: رأسي H

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد آخر لقناة الأهلي عبر النايل سات

التردد: 11440.

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

يذكر أن قناة النادي الأهلي انطلقت في شهر يونيو 2008، بالتعاون مع شبكة راديو وتلفزيون العرب (إيه. أر. تي.)، ثم قامت شركة بريزنتيشن سبورت بتولي مسؤولية القناة اعتبارا من منتصف عام 2016.

وتضم قناة النادي الأهلي الفضائية، مجموعة من النجوم والإعلاميين الذي يقدمون البرامج المختلفة عبر شاشتها، أبرزهم: «هاني رمزي، وسهام صالح مقدما برنامج البيت الكبير، وعدلي القيعي و إبراهيم المنيسي مقدما برنامج ملك وكتابة، ولاعب الأهلي السابق أسامة حسني مقدم برنامج الأشبال، وكريم كوجاك ونهاوند سري مقدما برنامج 10 الصبح في الأهلي».

وفي سياق آخر، حصلت قناة أون تايم سبورت على حقوق بث مباريات الدوري والكأس، لذا يبحث الكثيرين عن ترددها وهو ما نعرضه فيما يلي:

تردد قنوات أون تايم سبورت لمشاهدة مباريات الدوري والكأس

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD

تردد قناة أون تايم سبورت 2 لمشاهدة مباريات الدوري والكأس

القمر الصناعي لبث قناة أون تايم سبورت: نايل سات.

تردد أون تايم سبورت 2: 11449.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: SD