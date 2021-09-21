تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر

ساعات قليلة وتنطلق المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش في بطولة السوبر المصري، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم في مصر، ويحرصون على متابعتها عبر الشاشات، حيث تعرض المباراة قناة تايم سبورت.

وكثر البحث في الساعات الماضية عن تردد قناة تايم سبورت باعتبارها القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تردد قناة أون سبورت الجديد الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش، في بطولة كأس السوبر المصري.

تردد قناة أون سبورت الجديد

ويمكن متابعة مباراة الأهلي وطلائع الجيش من خلال ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على شاشة التلفزيون على التردد التالي:

تردد قنوات أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات>

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD

تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: SD

وتنطلق المباراة بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش ضمن مباريات السوبر المصري

وأعلنت قناة تايم سبورت، أنّ معلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري، على شاشة قناة أون تايم سبورت، هو محمد الكواليني على القناة الأولى، وأيمن الكاشف على القناة الثانية.

كما أعلن اتحاد الكرة، أنّ طاقم تحكيم المباراة جزائري الجنسية، بقيادة الحكم الدولي مصطفى غربال، وحاملي الراية عبدالحق اتشعلي وعباس أكرم زرهوني، والحكم الرابع إلياس بوكواسة، ويشرف على المباراة كحكم تقنية فيديو عبيد شارف، ومساعده بن براهيم لحو كحكام لـ«الفار».