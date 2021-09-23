الخارجية الفلسطينية: تصعيد ممنهج في اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات التصعيد الممنهج في اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك؛ التي تتم وفقا لمخطط إسرائيلي رسمي معد مسبقا وبحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وقواته الخاصة.

وأضافت الوزارة في بيان حصلت «الوطن» على نسخة منه: «تنظر وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في الاقتحامات سواء على مستوى أعداد المقتحمين، أو على مستوى ممارساتهم الدينية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، وترى فيها خطوات إضافية جديدة يتعمد المقتحمون القيام بها بهدف تكريس التقسيم الزماني للمسجد وحث الخطى لتسريع عملية تقسيمه مكانيا، عبر إضفاء المزيد من الطابع الديني على تلك الاقتحامات وتعميقه في باحات الأقصى المبارك».

الاحتلال يتعمد توظيف الأعياد اليهودية لتصعيد الاقتحامات

و تابعت الوزارة الفلسطينية: «تتعمد دولة الاحتلال الإسرائيلي توظيف الأعياد الدينية اليهودية وتستغلها لتصعيد تلك الاقتحامات تنفيذا لمشاريعها الاستعمارية التوسعية وأطماعها الاحتلالية في القدس والسيطرة على المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك لدعم تلك الأطماع وتعزيزها بروايات دينية تلمودية مزيفة، بمعنى توظيف الدين وتطويعه لخدمة أغراض إسرائيل الاستعمارية، في أوضح وأوسع دعوة للحرب الدينية واستبدال الطابع السياسي للصراع بالطابع الديني».

ولاحظت الوزارة ومن خلال متابعتها الحثيثة لعملية الاستهداف المتصاعدة للمسجد الأقصى المبارك وجود محاولات إسرائيلية رسمية لتكرار ما تعرض له الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأشارت الوزارة إلى أنها لاحظت أن الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية الأخيرة أخذت طابعا مختلفا من حيث إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين المسلمين، اقتحامات جماعية متواصلة بمشاركة أعضاء كنيست ومسؤولين إسرائيليين، زيادة واضحة في إعداد المقتحمين بمجموعات كبيرة، أداء صلوات وطقوس تلمودية علنية باللباس الديني وبشكل جماعي والقيام بشروحات عن الهيكل المزعوم، الانبطاح على الأرض والوقوف في أماكن محددة داخل باحات المسجد، ادخال كتب دينية للصلاة وقراءتها بشكل علني، وذلك كله في استباحة خطيرة غير مسبوقة لباحات المسجد لتغيير الوضع الديني والقانوني والتاريخي القائم في المسجد.

فلسطين تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية

وحملت الوزارة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد الخطير في العدوان على المسجد الأقصى المبارك، وتعتبره بمثابة ناقوس الخطر أمام العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي برمته باعتباره مرحلة أخرى متقدمة ليس فقط على طريق تقسيم المسجد مكانيا، وإنما باتجاه هدمه أو هدم أجزاء منه لبناء الهيكل المزعوم.

واختتمت بيانها: «تتابع الوزارة هذه التطورات الخطيرة مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، وتطالب باستنفار حقيقي للجهود العربية والإسلامية لحشد أوسع وأسرع تدخل دولي ومن الأطراف كافة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والرباعية الدولية لوضع حد فوري ووقف هذا المخطط الإسرائيلي الرسمي الذي يستهدف المسجد الأقصى المبارك».