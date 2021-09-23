الصحة: المواطن يتكلف 300 جنيه فقط بمنظومة التأمين الشامل

أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه يتم إجراء عمليات كبرى وصغرى ومتوسطة داخل مستشفيات منظومة التأمين الشامل، دون أن يتكلف المواطن سوى 300 جنيه فقط.

وأشار «السبكي» إلى أنه من المقرر وصول عدد مستشفيات التأمين الصحي الشامل إلى 51؛ وذلك بانتهاء المرحلة الأولى للمنظومة، مؤكدًا أن المستشفيات تقدم 2500 خدمة علاجية وجراحية؛ سواء جراحات دقيقة ومتقدمة أو التي تتطلب مهارة فائقة.

وأوضح المشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن إجمالي المنشآت التي تشملها المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الشامل، بلغ 311 وحدة ومركز صحة أسرة، إضافة إلى 51 مستشفى، بمحافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، السويس).

8 محاور أساسية للتأمين الشامل

وأضاف أن اختيار المنشآت الصحية وتأهيلها للعمل تحت مظلة التأمين الشامل يخضع لعدد من المعايير، لافتًا أن نظام التأمين الصحي الشامل يرتكز على 8 محاور أساسية؛ أولها «التخطيط الاستراتيجى»، والذي يختص بتحليل الطبيعة الجغرافية والخصائص السكانية والديموجرافية لكل محافظة لكي يتم التخطيط السليم بناء عليها، ثم «إعداد البنية التحتية والتجهيزات»، وتليها «منظومة الميكنة والتحول الرقمي»، والتي تمهد لاستخدام وتفعيل تطبيقات التأمين الصحي الشامل المميكنة، وصولًا إلى محور «التحول المؤسسي»، و«التأهيل للتسجيل والاعتماد»، ثم «توزيع وتدريب الموارد البشرية» داخل هذه المنشآت وتدريبهم، و«التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة»، وأخيرًا «التوعية والإعلام» بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.

311 وحدة صحة أسرة بالمحافظات الست الأولى للتأمين الشامل

وأكد «السبكي»، أنه من المقرر وصول عدد وحدات الرعاية الصحية الأولية إلى 311 وحدة ومركز صحة أسرة، مع الانتهاء من تشغيل كافة محافظات المرحلة الأولى الست (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، مشددًا على أنها العمود الفقري للمنظومة، وتقدم 80%من الخدمات الطبية للمنتفعين، وهي الأقرب والأيسر للمنتفعين للحصول على الخدمة الطبية والرعاية الصحية اللائقة، وخصوصًا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والسيدات الحوامل ممن يحتاجون المتابعة الدورية في أقرب مكان لمحل سكنهم.