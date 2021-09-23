قد يتعرض أصحاب السيارات، سواء الملاكي أو الأجرة، إلى فقدان رخصة القيادة أو المركبة أو السيارة، ما يعرضهم للمساءلة القانونية، حال القيادة دون اصطحاب أي من الرخصتين، فعندما يفقد الشخص الرخصة الخاصة به، يبدأ البحث عن خطوات استخراج رخصة بدل فاقد في قانون المرور.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات استخراج رخصة بدل فاقد في قانون المرور، سواء كانت رخصة قيادة أو رخصة مركبة، وفق الموقع الرسمي للإدارة العامة للمرور، والتي جاءت كالتالي:

خطوات استخراج رخصة بدل فاقد في قانون المرور

رخصة القيادة من الأشياء المهمة التي يجب أن يحرص المواطن على اصطحابها معه، وحال فقدانها يجب اتباع الخطوات التالية:

خطوات استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة

- موافقة المالك علي إصدار بدل فاقد من الرخصة، بمثابة إقرار بفقدها رسميا، وتحل محل المذكرة التي يتم تحريرها بفقدان الرخصة في قسم الشرطة ​المختص.

- يقدّم المواطن طلب استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة، مع تقديم شهادة براءة ذمة «شهادة المخالفات»، على أن تكون سارية​ في إدارة المرور التابع لها.

- يجب أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريحا.

المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لرخصة القيادة

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية مع الاطلاع على الأصل.

- شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات».

كما يجب أن يحافظ المواطن أيضا على رخصة المركبة، وحال فقدانها يجب أن يتبع الخطوات التالية:

خطوات استخراج بدل فاقد لرخصة المركبة

- موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة هو بمثابة إقرار بفقدها رسميا، وتحل محل المذكرة التي يتم تحريرها لفقد الرخصة في قسم الشرطة ​المختص.​

- يقدم المواطن طلب استخراج بدل فاقد لرخصة المركبة مع تقديم شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات» لإدارة المرور التابع لها.

- يجب أن تكون الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريحا.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية والاطلاع على الأصل.

- شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات».