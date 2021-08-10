الدمرداش: صرف المستحقات المتأخرة وراء ارتفاع الصادرات الزراعية «فيديو»

قال المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع صادارت مصر الزراعية إلى 2.2 مليار دولار، خلال الشهور الأخيرة، في مقدمتها صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين منذ 3 سنوات، بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارات بضرورة صرف هذه المستحقات، موضحا أن هذا القرار كان له تأثيرا إيجابيا بشكل كبير على صادرات مصر من المحاصيل الزراعية، معربا عن أنه يعتقد بأن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعا جديدا بصادرات مصر الزراعية.

وأضاف «الدمرداش»، خلال مداخلة هاتفية، مع قناة extra news، اليوم الثلاثاء، أن السبب الثاني في زيادة صادرات مصر الزراعية، يعود إلى قيام المجلس التصديري بفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية في الخارج.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية كان مهتما خلال الفترة الأخيرة بفتح الكثير من الأسواق الخارجية للمنتجات الزراعية المصرية، كاشفا أن أزمة وباء كورونا هي من عطلت هذا الأمر بعض الشيء، ولكن مع بداية عودة الأمور إلى طبيعتها لاحظنا نتائج جيدة ومبشرة حتى الآن.

وأردف أن خير دليل على ذلك كان نجاح مصر في تصدير منتجات زراعية إلى السوق الإسبانية، الذي يعد المنافس الأساسي لنا، ورغم هذا صدرت مصر لها حوالي 46 ألف طن من محاصيل زراعية مختلفة.

وصرح أن مصر وضعت مؤخرا على الخريطة التصديرية للمحاصيل الزراعية، وأصبحت تتمتع بثقة البلاد المختلفة التي ترغب في استيراد منتجاتنا الزراعية.