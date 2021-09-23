الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنظم حفل تخرج دفعة 2020-2021

نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة حفل تخرج لطلاب دفعة 2020-2021، بحضور الدكتور حسام بدراوي، والذي ألقى الخطاب الشرفي للاحتفال بالخريجين، وهم 320 طالبا وطالبة كليات الإعلام والقانون والسياسات العامة، وكذلك خريجي الماجستير والدراسات العليا، وبحضور 700 من الآباء والأمهات.

حضر الحفل عدد من مجلس أمناء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس

وأكدت الجامعة في بيان لها، أنه جرى تنظيم الحفل في مكان مفتوح وبإجراءات احترازية مناسبة لصحة الحاضرين، موضحة أنه حضر حفل التخرج القائم بأعمال رئيس الجامعة، ومؤسس وعميد كلية السياسات العامة، السفير نبيل فهمي وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة وهيئة التدريس.

وقدم السفير نبيل فهمي، الدكتور حسام بدراوي كأستاذ جامعي متميز، وسياسي بارع، ومشارك إيجابي في العمل المدني، وكاتب، ومساند لحقوق المرأة والأطفال.

«بدراوي» للشباب: خذوا مستقبلكم في أيديكم لأنكم صناعة

ودارت كلمة الدكتور حسام بدراوي حول تحفيز الخريجين لمواجهة الحياة بإرادة إيجابية، ودعوتهم لأخذ مستقبلهم في أيديهم لأنهم صناعة، مؤكدا على أهمية الشغف والطاقة الإيجابية الفردية والجمعية، وحق الخريجين في السعادة.

وحفز «بدراوي» الشباب على الثقة بأحلامهم مرحلة بعد مرحلة حيث أن دورة حضارة البشرية قد قصرت والعالم يتغير وعليهم ليس فقط المرونة للموائمة مع التغيير بل في صنعه.

استعدادات مكثفة للعام الدراسي الجديد بالجامعة الأمريكية

وفي سياق متصل، كثفت الجامعة الأمريكية من استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وتطعيم جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بلقاح كورونا تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أنها حريصة على التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي وجميع الكليات بشكل مستمر والتأكد من انتظام العملية التعليمية والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.