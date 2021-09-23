3 شركات ناشئة تفوز بمسابقة أورنچ في الصحة والزراعة وخدمة النساء

فازت 3 شركات مصرية ناشئة، في النسخة المحلية لمسابقة أورنچ مصر «OSVP» في دورتها الحادية عشرة لعام 2021، والتي تعتبر من أهم المسابقات في مصر والمنطقة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع التكنولوجية الناشئة التي تقدم حلولًا ذكية وتقنية وعصرية للمشاكل المجتمعية وتأهلهم للمنافسة في الدور النهائي من مسابقة «Orange Social Venture Prize» أفريقيا والشرق الأوسط والتي يبلغ مجموع جوائزها 50 ألف يورو.

وتنشر «الوطن» في هذا التقرير، أبرز المعلومات عن الشركات الفائزة:

مشروع Medfast

حصد مشروع Medfast، المركز الأول بعد عرض تطبيق طبي يعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي «GPS» بغرض تقديم الخدمات الطبية المنزلية من خلال مؤسسات وجهات مرموقة ومعتمدة.

مشروع Zr3i.com

فاز مشروع Zr3i.com، بالمركز الثاني بعد تطوير منصة تعاونية مبنية على تقنية SAAS لاستغلال تقنيات التحول الرقمي التي تركز على استخدام تكنولوجيا المعلومات المتطورة في تحسين حياة المزارعين.

مشروع Instadeel

حصد مشروع Instadeel، المركز الثالث إثر توفير منصة تخدم المجتمع النسائي من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لإيجاد موارد وفرص تدعم أعمالهن، ما يساعد على تنمية المجتمع.

رواد الأعمال الشباب يتقلدون وسامًا رفيعًا

يشار إلى أن مسابقة «OSVP» في أفريقيا والشرق الأوسط، أصبحت علامة بارزة ووساما رفيعا يتقلده رواد الأعمال الشباب في المنطقة، وساعدت في استكشاف وتقديم ودعم أفضل المشاريع التكنولوجية ذات التأثير الإيجابي في المنطقة على مدار 11 عاما، ويجرى تنظيمها على مرحلتين؛ الأولى على المستوى المحلي في 17 دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا، والثانية على المستوى الإقليمي، وتختار لجنة تحكيم دولية الفائزين في الجائزة الكبرى.

وقالت مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإعلام والاتصال المؤسسي بشركة أورنچ مصر، إن جائزة OSVP في أفريقيا والشرق الأوسط، أرست منهجًا مستقرًا وأسلوبًا فعالًا لاكتشاف ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال الموهوبين في المنطقة على مدار 11 عامًا.

وتابعت: «نتحدث هنا عن 54 متأهلا من 17 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط إلى النهائيات، ما يعني أن هناك 54 مشروعًا واعدًا يؤدي نجاحهم بكل تأكيد إلى توفير حلول ذكية ومتقنة لمشكلات المجتمعات المحلية».