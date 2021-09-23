البابا شنودة عن قانون الإيجار القديم في فيديو نادر: «يظلم الملاك»

تستمر مسألة قانون الإيجار القديم في كونها محط اهتمام الملايين، والتساؤلات حولها لا تهدأ، والتي لم يتم الوصول إلى صيغة نهائية موحدة حول مشروع القانون الجديد حتى الآن، حيث أنه من المترقب أن يتم مناقشة القانون وتعديلاته في دور الانعقاد الثاني للبرلمان، أملا في الوصول لحل مرضي لكل الأطراف.

البابا شنودة: قانون الإيجار القديم يظلم المالك

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على صفحات وجروبات مهتمة بقانون الإيجار القديم ومناقشاته، فيديو نادر للبابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117 الراحل، خلال موعظة قديمة، تطرق فيها إلى أزمة الإيجار القديم.

وقال البابا شنودة: «الغلبان في الإيجار القديم مش المستأجر، دا الغلبان هو صاحب البيت»، ضاربا مثال بشخص لديه منزل مستأجر منذ حوالي 50 عام مكون من 3 طوابق، بمبلغ يقدر 50 قرشا في الشهر عن كل شقة، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ ربما كان مناسبا منذ عقود طويلة، لكنه بسبب قانون الإيجار القديم مر الزمن وأصبح هذا الإيجار اليوم مبلغ زهيد جدا ويظلم صاحب الملك.

وتابع البابا شنودة الثالث قائلا: «صدقوني لغاية دلوقتي عندنا دكاكين متأجرة تبع الإيجار القديم، الدكان بـ10 و15 قرش.. معقول كدة».

عدم قدرة المالك على توفير احتياجات العقار بسبب الإيجار القديم

وأضاف البابا شنودة، أن مسألة الإيجار القديم أصبحت بمثابة عبء على كاهل المالك الذي قد استأجر منزله أو دكانه بنظام الإيجار القديم، فهو اليوم أصبح لا يستفيد من ملكه بأي شكل من أشكال الاستفادة.

وتابع البابا، أنه لو هناك عقارًا مكونًا من 5 طوابق، والطابق الواحد يحتوى شقتين، والشقة الواحدة ثمن استئجارها 2 جنيه ونصف الجنيه، في ظل الإيجار القديم، فيصبح إجمالي إيجار العقار بالكامل 25 جنيه في الشهر، والتي لا تكفي لتغطية المصروفات الخاصة للعقار مثل راتب حارس العقار على سبيل المثال، أو صيانة المصعد، وتلك الأمور تمثل خدمات أساسية لدي قاطنين العقار، فيصعب على المالك تدبيرها.

قانون الإيجار القديم غير مناسب

ولفت البابا الراحل إلى أن، الأوضاع في تغير مستمر من جميع جوانبها المختلفة، لا سيما الجوانب الاقتصادية والمادية للبلاد، والذي بدوره يؤثر بشكل مباشر على الحالة الاقتصادية والمستوى المادي للمواطنين، وأن الوضع في الماضي كان مختلف بشكل تام عن الوضع في عصرنا الحالي.

وأختتم البابا شنودة حديثة: «دلوقتي الواحد يروح يأجر شقة، تاخد نص المرتب بتاعه، وشقة زيها بالظبط بقروش وجنيهات.. ده مش عدالة».

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