«السياحة والآثار» تنظم ورشة عمل لعرض مشروعات التحول الرقمي في مجال ميكنة الخدمات

نظمت وزارة السياحة والآثار، ورشة عمل مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، لعرض مشروعات التحول الرقمي التي تقوم بها الوزارة في مجال ميكنة الخدمات وإتاحتها للجهات المتعاملة مع الوزارة عبر بوابة الوزارة الرسمية.

وأوضح الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، أنه تم تنظيم هذه الورشة في إطار التنسيق المتواصل بين الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفه المختلفة لمناقشة ما يتم تطويره من خدمات تقدم للمنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص ومحال العاديات بهدف تبسيطها وميكنتها.

إطلاق الخدمات تباعا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف أنه من المتوقع الانتهاء من مشروعات الميكنة، وكذلك البوابة الخدمية الرسمية للوزارة، في غضون السنة، وسيتزامن إطلاق الخدمات تباعا مع الانتقال التدريجي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن المرحلة التالية من مشروع المكينة الشامل لخدمات وزارة السياحة والآثار ستكون من خلال الربط مع الجهات الحكومية الأخرى عن طريق الرابط الحكومي ثم إتاحتها عبر منصة مصر الرقمية.