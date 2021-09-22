محافظ أسيوط يلتقي مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية قطاع السياحة الداخلية لما تتمتع به المحافظة من مقومات جذب سياحي وأثري لا يقل عن مثيلاتها في المحافظات الأخرى، لافتاً إلى أهمية تنظيم رحلات داخلية وندوات لتنمية روح الانتماء الوطني ورفع الوعي لدى الشباب وتعريفهم بتاريخ وحاضر محافظتهم التي كانت ومازالت عاصمة الصعيد، بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية.

وناقش محافظ أسيوط، خلال لقاءه «عثمان الحسيني»، مدير الهيئة الإقليمية تنشيط السياحة بالمحافظة، اليوم، الاحتفال باليوم العالمي للسياحة الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام تزامناً مع الاحتفالات التي تدشنها منظمة السياحة العالمية بغرض تعزيز الوعي بين المجتمع العالمي بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للسياحة والإسهام الذي يمكن أن يقدمه القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

استمرار أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة والدورية لمشروع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة حتى الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد نظراً للأهمية الدينية والتاريخية لمحطات الرحلة المقدسة بنطاق المحافظة.

وشدد على ضرورة تنفيذ الأعمال والالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع مراعاة الإشتراطات الفنية والمواصفات اللازمة دون تقصير أو تهاون، لافتاً إلى تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مشروع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة وتسخير كافة الإمكانات للانتهاء منه وفق المواعيد المقررة، مشيرا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا المشروع الذي يعتبر بمثابة تنمية حقيقية ومستدامة لتحقيق استراتيجية مصر2030.