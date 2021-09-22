تسويق السياحة: بريطانيا تبدأ تسيير رحلات للأقصر وأسوان نوفمبر المقبل

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن بريطانيا ستبدأ في تسويق برامج زيارة الأقصر وأسوان بداية من شهر نوفمبر المقبل، على أن تبدأ الرحلات خلال منتصف ذات الشهر أو أول شهر ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن عودة السياحة البريطانية للمدن السياحية بالصعيد مهمة جدا، حيث إن السائح البريطاني من ذوي الإنفاق المرتفع، كما أن متوسط إنفاقه أكبر من نظرائه من سياح بعض الدول الأوروبية، خاصة دول أوروبا الشرقية.

زيادة أعداد السياح خلال الربع الأخير من العام الحالي

وأضاف لـ«الوطن»، أن الـ 3 شهور الأخيرة من العام الحالي ستشهد زيادة في معدلات الحركة السياحية الوافدة للأقصر وأسوان من مختلف دول العالم لا سيما من أمريكا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، مشيرا إلى أن الفنادق الثابتة والعائمة العاملة بين الأقصر وأسوان على أتم استعداد لاستقبال السياح الأجانب الوافدين خلال الفترة المقبلة.

الاحتفال بيوم السياحة العالمي بالأقصر

وأوضح عثمان أن لجنة تسويق السياحة بالصعيد أعدت بالتعاون مع محافظة الأقصر برنامجا متميزا للاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يوافق يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن هناك العديد من الفعاليات التي سيتم تنظيمها ستشمل 4 فعاليات تبدأ في الساعة السابعة صباحا بمطار الأقصر عن طريق استقبال طائرات قادمة من القاهرة للأقصر وعلى متنها سياح، حيث سيتم استقبالهم من قبل مسؤولي المحافظة، فضلا عن أعضاء لجنة تسويق السياحة بالورود والهدايا التذكارية.

وأشار إلى أن ثاني الفعاليات الاحتفالية ستبدأ في التاسعة صباحا بمعبد الكرنك، حيث سيتم استقبال السياح الوافدين لزيارة الأقصر من الغردقة عبر الرحلات البرية اليومية وذلك ببعض فرق الفولكلور الفنية مع تقديم الهدايا التذكارية وأعلام مصر للسياح الأجانب، أما الاحتفالية الثالثة فستبدأ في الساعة الثانية عشر ظهرا، بالمقابر الأثرية التي تم اكتشافها مؤخرا بمنطقة وادي الملوك، أما الفعالية الرابعة فستكون عرضا بالمراكب الشراعية والفلايك بمجرى نهر النيل، أما الفعالية الأخيرة فستشهد استقبال طائرة إسبانية محملة بالسياح بمطار الأقصر.