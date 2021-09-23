خطوات حجز شقة في وحدات «سكن لكل المصريين» قبل غلق الباب بساعات

ساعات قليلة ويُغلق باب التسجيل في الوحدات السكنية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين»، ومن المقرر أن يكون اليوم الخميس الموافق 23 سبتمبر الحالي هو آخر يوم للحجز في الوحدات السكنية، والتي جرى مدّ التسجيل بها حتى اليوم، بعد مطالبات المواطنين بمد الحجز في تلك الوحدات السكنية، والتي جاءت في إطار مبادرة الرئيس للتمويل العقاري الجديد، والتي توفر وحدات سكنية للمصريين بفائدة متناقصة تصل لـ3% سنويا، لمدة سداد تصل إلى 30 عاما، وبمقدم يبدأ من 10%.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوحدات السكنية في سكن لكل المصريين، وخطوات حجز الوحدات، وفق الموقع الرسمي لصندوق دعم التمويل العقاري، كالتالي:

نظام الوحدات السكنية في «سكن لكل المصريين»

وجاءت الوحدات السكنية التي أعلن عنها صندوق دعم التمويل العقاري لتكون بنظام غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة جاهزة للتسليم الفوري، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية تلك بين 75 و90 مترا.

أسعار وحدات «سكن لكل المصريين»

وأصبحت أسعار الوحدات السكنية في مشروع «سكن لكل المصريين»، أفضل بكثير من الوقت السابق، إذ تتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه.

أماكن الوحدات المطروحة في «سكن لكل المصريين»

وتشمل المحافظات المتوفر بها الوحدات السكنية في مشروع «سكن لكل المصريين» في محافظات «الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مرسى مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، الوادي الجديد، وسيناء».

خطوات حجز وحدات «سكن لكل المصريين» إلكترونيا

- يدخل المواطن الراغب في الحصول على وحدة سكنية بمشروع «سكن لكل المصريين»، إلى الموقع الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- ملء البيانات الخاصة بالمواطن الراغب في التسجيل لحجز الزحدة السكنية.

- يشتري المواطن الذي حجز الشقة عبر الموقع الرسمي له كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية في مكاتب البريد المميكنة في المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.