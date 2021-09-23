شروط الحصول على شقق سكن لكل المصريين 2.. تنتهي خلال ساعات

ينتهي اليوم الخميس 23 سبتمبر، حجز الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين»، للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، بفائدة 3%، وسداد يصل إلى 30 عاما كحد أقصى، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويمكن للراغبين في حجز الشقق شراء كراسة الشروط، اليوم، وسداد مقدم الحجز، بالإضافة إلى رفع البيانات والأوراق المطلوبة للحجز على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، شروط الحصول على شقق «سكن لكل المصريين 2»، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

شروط الحصول على شقق سكن لكل المصريين 2

تتمثل شروط الحصول على شقق الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي، في ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، وأن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

كما يشترط ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» أيً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

ولا يحق للمتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

شقق سكن لكل المصريين 2

ويجرى طرح الوحدات السكنية، ضمن سكن لكل المصريين 2 للمواطنين من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، داخل عدد من المدن ومراكز المحافظات، وهي: «الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء».

وبالنسبة للمواطنين من متوسطي الدخل، سيجرى طرح الوحدات السكنية، ضمن سكن لكل المصريين 2، داخل عدد من المدن الجديدة، ومنها: «بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد».