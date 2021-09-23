التصريح بدفن جثة عامل انتحر قفزا من أعلى مدرسة في القناطر

صرح المستشار محمد فايد رئيس نيابة مركز القناطر، بدفن جثة عامل، انتحر داخل مدرسة بالقناطر الخيرية، حيث دخل المدرسة بحجة إنهاء إجراءات وغافل المتواجدين وقفز من أعلى الطابق الرابع، وعقب تحرير محضرا بالواقعة طلبت النيابة تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث حول الواقعة.

شاهد عيان: المنتحر سأل عن بيان نجاح ثم غافل الجميع وتخلص من حياته

واستمعت نيابة القناطر بمحافظة القليوبية لأقوال شاهد الواقعة «شريف علي»، موظف إداري بالمدرسة، حيث أكد أنه فوجئ بعامل المدرسة يخبره بوجود جثة خلف مبنى المدرسة، مشيرا إلى أن المنتحر طلب استخراج بيان نجاح وقام بتوجيهه للإدارة التعليمية لإستخراجه، إلا أن المذكور تركه وصعد لأعلى المدرسة وألقى بنفسه من الطابق الرابع.

شقيق المنتحر: كان يمر بضائقة مالية

كما استمعت نيابة لأقوال شقيق المنتحر ويدعى «أحمد.ع»، 25 سنة سائق، أكد أن شقيقه كان يمر بضائقة مالية وخلافات زوجية حيث تركت زوجته المنزل منذ 6 أشهر.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أنور حشيش مأمور مركز القناطر، بورود بلاغا من عمدة قرية «الخرقانية»، بسقوط أحد الأشخاص من أعلى مدرسة «الشهيد أحمد محروس غباشي»، الإبتدائية بالقرية.

انتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، وتبين أن الجثة ملقاة بفناء المدرسة من الخلف، لشخص يدعى «سامح.ع»، 29 عامًا، عامل ومقيم بالقرية، ودلت التحريات أن المجني عليه دخل للمدرسة صباح اليوم، وتوجه للموظف الإداري وطلب منه بيان نجاح، فوجههه إلى استخراجه من الإدارة التعليمية، ليفاجئ به جثة هامدة في فناة المدرسة بعد دقائق.

وأكدت التحريات أن المنتحر يعاني من أزمة مالية وتراكم الديون وهجرة زوجته للمنزل منذ 6 أشهر وهو الأمر الذي دفعه للتخلص من حياته.