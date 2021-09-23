كل ما تريد معرفته عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجرى العمل على التسهيل على المواطنين، حيث يجرى العمل على إتاحة التظلمات عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، مشيرة إلى أن عدد الأسر المسجلة في برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة »، نحو 4 ملايين أسرة يحصلون على دعم نقدي من برنامج الدعم النقدي المشروط.

خطوات تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

وأوضحت التضامن، أن هناك عدة خطوات لتظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي تتمثل فيما يلى:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الرابط المرفق هنا.

- اختيار الاستعلام عن موقف بطاقات «تكافل وكرامة».

- كتابة الرقم القومي في الجزء المخصص لذلك.

- الضغط على استعلام.

بيانات الاستعلام عن تكافل وكرامة

بعد ظهور نتيجة الاستعلام للمواطن، يمكن من خلال رابط الاستعلام معرفة البيانات التالية:

- نوع البطاقة للمستفيد «تكافل أو كرامة».

- في حالة الإيقاف أو التجميد سيذكر السبب.

- المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- حالة البطاقة «سارية، متجمدة، إيقاف».

- في حالة سريان البطاقة يجري توضيح المبلغ المستحق للمستفيد.

- في حالة الرغبة في تسجيل تظلمات تكافل وكرامة، وتسجيل الشكوى وطباعتها.

شروط الحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن، أن هناك عدة شروط للحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة تتمثل فيما يلى:

ـ ألا يمتلك سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة.

- ألا يكون حاصل على معاش قطاع خاص أو عام أو حكومي.

ـ ألا يحصل على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

ـ ألا يكون مسافرا خارج البلاد بغرض العمل «قبل أو بعد القبول بالبرنامج».

ـ ألا يمتلك مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

ـ ألا يمتلك معدات ثقيلة مثل «لودر، ماكينة طحين، خلاط بناء».

- ألا يكون الزوج أو الزوجة، أو المسن أو العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.