تفاصيل التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021.. 18 شرطا للقبول

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة خطوات لـ«التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021»، والذي يتم تقديمه للفئات الهشة والأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن أولى الخطوات تتمثل في ضرورة توجه المواطن الراغب في الحصول على الدعم إلى وحدة الشؤون الاجتماعية وإرفاق المستندات التالية معه:

مستندات التسجيل في «تكافل وكرامة»

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة والزوج.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صورة شهادات ميلاد الأطفال من عمر يوم وحتى 18 عامًا.

- إفادات من مدارس الأبناء من عمر 6 سنوات وحتى 18 عاما.

- على المستفيد تقديم آخر 3 إيصالات كهرباء.

- صورة بطاقة التموين إن وجدت.

- طابعة برنت تأمين للزوج والزوجة.

- في حالة وفاة الزوج تقديم شهادة الوفاة.

- تقديم وثيقة الطلاق في حالة الطلاق.

- في حالة العجز، يشترط شهادة قومسيون طبى رسمية لعجز أكثر من 50%.

شروط الحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك العديد من الشروط للحصول على الدعم النقدي، والتي تعد من أهم خطوات التسجيل في تكافل وكرامة وتتمثل فيما يلي:

- ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

- تقديم كل المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.

- من أبرز خطوات التسجيل للحصول على تكافل وكرامة، هي أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن، يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

ـ ألا يكون لدى المتقدم ملكية أرض زراعية أكثر من فدان.

ـ ألا يكون مستأجرا لأرض زراعية تزيد عن نصف فدان.

ـ ألا يكون يمتلك عقارا أو أكثر بخلاف السكن.

ـ ألا يمتلك محلا تجاريا أو أكثر.

ـ ألا يمتلك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.

ـ ألا يعمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي باشتراك تأميني.

ـ ألا يكون المتقدم يعمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي، وبدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد.

ـ ألا يمتلك المتقدم مشروعات خاصة.

ـ ألا يحصل على معاش سواء عام أو حكومي.

ـ ألا يحصل على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

ـ ألا يكون مسافرا خارج البلاد بغرض العمل قبل أو بعد القبول بالبرنامج.

ـ ألا يمتلك سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

- ألا يمتلك معدات ثقيلة مثل لودر ماكينة طحين وخلاط بناء.

ـ ألا يتلقى دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريا.