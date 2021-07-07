رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج «تكافل وكرامة».. اعرف الخطوات

يبحث العديد من مستفيدي «تكافل وكرامة» عن رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج «تكافل وكرامة»، لذلك حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على التسهيل على المواطنين، مشيرة إلى أنَّ عدد الأسر المسجلة في برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة »، وصلت إلى 9 ملايين و250 ألف أسرة، حتى شهر يونيو 2021، بينما وصل عدد الأفراد المسجلة 33 مليونًا و666 ألفًا و237 فردًا.

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج «تكافل وكرامة»

وأكّدت وزارة التضامن، أنه يمكن للمستفيدين تسجيل الشكوى الخاصة بهم، من خلال رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج «تكافل وكرامة»، حيث يمكن الاستعلام وتسجيل الشكوى من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الرابط المرفق هنا.

- اختيار الاستعلام عن موقف بطاقات «تكافل وكرامة».

- كتابة الرقم القومي في الجزء المخصص لذلك.

- الضغط على استعلام.

- بعد ظهور نتيجة الاستعلام للمواطن، يمكن من خلال رابط الاستعلام معرفة البيانات التالية:

- نوع البطاقة للمستفيد «تكافل أو كرامة».

- في حالة الإيقاف أو التجميد سيذكر السبب.

- المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- حالة البطاقة «سارية، متجمدة، إيقاف».

- في حالة سريان البطاقة يجري توضيح المبلغ المستحق للمستفيد.

الفئات العمرية لمستفيدى «تكافل وكرامة»

وأوضح تقرير صادر عن الوزارة حصلت «الوطن»، على نسخة منه، أن المرحلة العمرية لجميع أفراد الأسر المقبولة بـ«تكافل وكرامة»، على مستوى المحافظات خلال شهر يونيو 2021 جاءت كالتالي:

- عدد الأفراد المستفيدين من سن 24 سنة وحتى 35 سنة من الذكور، نحو 590 ألفًا، و637، بنسبة 4.98%.

- عدد الأفراد المستفيدين من سن 24 سنة وحتى 35 سنة من الإناث 1.071.841، بنسبة 9.03%.

- عدد الأفراد المستفيدين من سن 35 إلى 49 عامًا، من الذكور نحو مليون و274 ألفا و457، بنسبة 10.74%.

- الأفراد من حديث الولادة إلى ما قبل الـ6 سنوات- إناث، نحو 365 ألفًا و359 بنتا، بنسبة 3.08%.

- الأفراد من 6 سنوات إلى ما قبل 18 سنة - ذكور، 2 مليون و233 ألفًا، و132 فردا، بنسبة 18.81%.