حبس خطيب فتاة حلوان بتهمة هتك عرضها.. حامل في الشهر الثالث

قررت النيابة العامة، حبس خطيب فتاة حلوان لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض الفتاة.

وبينت التحقيقات أن الشاب «علي» في منتصف العقد الثاني من العمر أقام علاقة جنسية كاملة مع خطيبته بالتراضي، وأن تلك العلاقة استمرت 3 أشهر حتى بلغت مدة حمل الفتاة العشرينية «ندى» الشهر الثالث، وأنها حررت محضرًا ضد خطيبها بعد أن تهرب من إتمام الزواج ومحاولته فسخ الخطوبة.

علاقة بعد أسابيع من الخطوبة

وأفادت تحقيقات النيابة، أن الشاب اعترف بأن العلاقة مع خطيبته حدثت بعد أسابيع من حفل الخطوبة، وأنهما كانا يتقابلان في منزل أسرة خطيبته وقت وجودها بمفردها، وأنها كانت ترتب تلك اللقاءات وتتصل بخطيبها وتخبره أن أسرتها خارج المنزل وأنها موجودة بمفردها داخل الشقة، وبناء على تلك الترتيبات كانت تحدث اللقاءات الحميمية بينهما.

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التحريات: خطيب الفتاة أقدم على فسخ الخطوبة

وأوضحت التحريات أن الشاب أبلغ الفتاة برغبته في فسخ الخطوبة بعد أن عرف بحملها في الشهر الثالث، وأنه قدم تبريرات بأنه كان يخشى من تصرفاتها في المستقبل، لأن العلاقة حدثت بينهما بسهولة تامة من قبل الفتاة، والتي استجابت لرغبات خطيبها بعد أسابيع قليلة من الخطوبة، وأنه شك في سلوكها.

فتاة حلوان تتراجع عن تهمة الاغتصاب

واستمعت النيابة العامة لأقوال الفتاة التي تراجعت عن أقوالها في محضر الشرطة التي ذكرت أنها تعرضت للاغتصاب بعد تخديرها من قبل خطيبها الذي وضع لها المخدر في كوب العصير، وقالت إن العلاقة حدثت بالتراضي لكنها خافت من تصرفات أسرتها فادعت أنها تعرضت للاغتصاب حتى تحسن من صورتها أمام الأسرة، وبعد انتهاء النيابة من سماع أقوالها أحالتها إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها.