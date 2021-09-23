فوز البحرين بجائزة المياه العربية ومصر في المركز الثاني

أعلنت جائزة المياه العربية، اليوم، الفائزين بجوائزها، إذ فاز بالجائزة الأولى الدكتور محمد بن زاهر العبري «البحرين» مدير مركز أبحاث تقنية النانو، عن بحث بعنوان أغشية الألياف النانوية المعززة لإدارة المياه.

مصر تفوز بالجائزة الثانية

وفاز بالجائزة الثانية، الدكتور أحمد توفيق إبراهيم وكيل معهد البيئة بالمركز القومي للبحوث «مصر»، عن بحث بعنوان نموذج رياضي لمعالجة المياه في مصرف الغربية الرئيسي.

وفازت السعودية بالجائزة الثالثة، الدكتور عبد الملك بن عبد الرحمن آل الشيخ، المشرف على معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة، عن بحث بعنوان تطوير أساليب حصد وخزن الأمطار والسيول.

100 ألف جنيه قيمة الجوائز

ووزع الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، الجوائز على الفائزين.

تبلغ قيمة الجوائز التي يقدمها ويشرف عليها المجلس العربي للمياه 100 ألف جنيه.

وقال الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه، إن عدد الأبحاث التي تقدمت فيً مجالات المياه غير التقليدية، بلغت 58 بحثا جرى استبعاد 4 أبحاث لعدم مطابقتها لشروط الجائزة.

أقيم حفل توزيع الجوائز مساء اليوم، في ختام اجتماعات المنتدي العربي للمياه بدبي.