محطات معالجة المياه.. ترشيد استهلاك واستغلال أمثل للموارد (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ن تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «محطات معالجة المياه.. ترشيد الاستهلاك والاستغلال الأمثل للموارد».

وجاء في التقرير: تعمل الدولة المصرية على الاستفادة من كل قطرة مياه من خلال معالجة المياه المهدرة في الصرف الصحي أو الزراعة أو المياه المالحة والتوسع في إنشاء محطات المعالجة، واتساقا مع ذلك بدأت الحكومة إنشاء محطات معالجة الصرف الزراعي في مشروع الدلتا العملاق الجديد بتكلفة 60 مليار جنيه، وتستهدف ري أكثر من مليون فدان.

وتابع التقرير: تعمل الحكومة على الاستفادة من مصرف بحر البقر بهدف سد العجز المائي وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا، إذ تعاني مصر من فجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنويا، خاصة في الزراعة التي تستهلك 82% من حصة مصر من المياه.

وزاد التقرير: تحاول الدولة سد الاحتياجات والبحث عن منافذ جديدة من خلال منافذ الصرف الزراعي والصحي والمياه الجوفية الضحلة وتحلية مياه البحر، ولتحقيق ذلك تعمل على تطوير أنظمة للمساهمة في ترشيد استهلاك المياه، وإنشاء العديد من محطات المعالجة والتحلية، ولعل آخر مشروعات محطات المياه التي جرى الإعلان هي إنشاء 151 محطة ثنائية وثلاثية لمعالجة الصرف الصحي بطاقة إجمالية تزيد عن 5 ملايين متر مربع لليوم الواحد بتكلفة قدرها 31.59 مليار جنيه من أجل توفير المياه.