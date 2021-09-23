رسلان: مياه الشرب مطابقة للمواصفات بنسبة 98%

كشف المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن نتائج 4 ملايين عينه من المياه تم تحليلها في 444 معملا مركزيا على مستوى الجمهورية أثبتت مطابقة المياه للمواصفات بنسبة 97.7%.

وأضاف أمام جلسة بعنوان ‏رؤية إستراتيجية مستقبلية لقطاع المياه والصرف الصحي في مصر أمام المنتدى العربي الخامس للمياه الذي يعقد بدبي، أن مياه الشرب في مصر صالحة وآمنة تماما للاستخدام الآدمي وأن التنقية تجرى وفقا لأحدث المواصفات.

وقال رسلان، إنه سيتم التوسع في المدارس الفنية المتخصصة في مياه الشرب والصرف الصحي وأنه سيتم الاستعانة بخريجيها في سد العجز من العمالة الفنية المتخصصة والمدربة في أعمال السباكة وقراءة العدادات وغيرها، مشيرًا إلى افتتاح 7 مدارس لمياه الشرب والصرف الصحي.

رئيس هيئة مياه الشرب:‏ السيسي يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة يوميا

من جانبه أعلن اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حيـاة كريمة، ‏تستهدف إنشاء 445 مشروعا في 52 مركزا بتكلفة تصل إلى 45 مليار جنيه.

وقال خلال مشاركته بالمنتدى العربي الخامس للمياه، والذي يُعقد بدولة الإمارات، تحت شعار الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة، إن فكرة المبادرة التي أطلقها ‏الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى إلى بناء الإنسان المصري بناء متكاملًا، من الناحية الصحية والاجتماعية والثقافية؛ إيمانًا بأن الإنسان المصري هو كنز الوطن وأيقونة انتصاره ومجده.

مصر القوية هي التي تليق بالمصريين

وأضاف أن مصر القوية الحديثة المدنية الديمقراطية، هي التي تليق بالمصريين وتعبر عن إرادتهم وتناسب تطلعاتهم وتمثل تضحياتهم، مشيرًا إلى أن هذه عبارات اقتبسها من كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة»، فهي خير تعبير عن المبادرة الرئاسية والتي تعدّ من أهم وأكبر المشروعات القومية من حيث حجم الاستثمارات؛ مبينا أن هذه المشروعات يتم متابعتها بشكل مباشر من ‏الرئيس السيسي يوميا ومن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.