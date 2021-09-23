الاتصالات: تراجع صرف المعاشات عبر مكاتب البريد بنسبة 31%

تراجعت أعداد المعاشات المنصرفة عبر مكاتب البريد بنسبة تجاوزت الـ31%، خلال عام واحد فقط، وفق ما أعلنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفة أن عدد المعاشات المنصرفة عبر مكاتب البريد بلغت 3.36 مليون معاش، بنهاية يونيو الماضي، مقابل 4.9 مليون معاش بنهاية يونيو 2020، بتراجع بلغ نحو 1.54 مليون معاش.

تراجع الحوالات البريدية

وبحسب تقرير للوزارة، فالتراجع ليس فقط في المعاشات المنصرفة عبر مكاتب البريد، وإنما وصل التراجع إلى الحوالات البريدية الداخلية، حيث تراجعت الحوالات البريدية بنسبة تزيد عن 11%، من الحوالات، مشيرة إلى أن الحوالات البريدية الفورية تراجعت من مليون و267 إلف حوالة بنهاية يونيو 2020، إلى مليون و123 ألف حوالة بنهاية يونيو الماضي.

وأشار التقرير إلى أن أعداد مكاتب البريد، ارتفعت خلال العام الماضي إلى 4070 مكتبا، مقابل 3986 مكتبا، بزيادة 84 مكتبا في عام واحد فقط.

بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وجهاز تنمية التجارة الداخلية

ووقعت هيئة البريد، بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، يتيح للهيئة تقديم خدمات الجهاز عبر مكاتب البريد بجميع المحافظات، بالإضافة إلى توصيل الوثائق الصادرة من جهاز التجارة الداخلية مثل «السجل التجاري، العلامات التجارية» للمواطنين عبر مكاتب البريد، حيث يأتي هذا التعاون في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين.

الهدف من التعاون

ويتيح هذا التعاون، طلب الإصدارات التي يصدرها جهاز تنمية التجارة الداخلية من مكاتب البريد، بما يساهم في التسهيل على المواطنين، وحرية اختيار مكان استلام الإصدارات، سواء كان في محل إقامته أو عمله أو أي عنوان آخر يرغب في استلام الطلب، حيث تُقدم هذه الخدمة بالاعتماد على أحدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية المتطورة، مما يؤدي إلى سرعة تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، حيث يتم قبل نهاية العام الجاري، إطلاق 7 خدمات جديدة ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية إلى 13 خدمة.